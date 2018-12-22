Водостоки — монтажа пластикового водостока

Ошибки монтажа пластикового водостока

Частенько на водосточную систему денег остается очень мало, и многие домовладельцы покупают водосточку по остаточному принципу. Не будет переубеждать, что это неправильно, а разберемся как все же купить качественный водосток при ограниченном бюджете, и как избежать проблем при монтаже.

Начнем с самых тяжелых проблем и дойдем до не таких уж критических ошибок:

Не оставить теплового зазора в местах соединения желоба с ливнеприемниками, муфтами и углами. Дело в том, что пластиковый водосток достаточно сильно меняет линейный размер в жаркую и холодную погоду. Поэтому нужно чтобы между кромками желобов, которые сходятся в соединителе оставался зазор. Каждый желоб может сдвигаться туда обратно на 3-8 мм в течении года. Если не оставить зазора желоб при расширении упрется и начнет выгибаться и деформироваться по всей длине. Вернуть ему первоначальную форму крайне трудно, чаще всего устранить волны и пропеллеры невозможно. А это замена одного или нескольких пролетов водосточного желоба, цена которых заметно ударит по бюджету. Неправильный уклон желоба в сторону ливнеприемника. Нормальный уклон должен составлять 3-5 мм на 1 метре. К примеру, на скате длиной 6 метров разница уровней между краями желобов должна быть 2,5-3 см. Если уклон меньше, а то желоб и вовсе горизонтальный в теплое время года большой проблемы в этом нет. Но вот когда днем тепло, а к ночи заморозки, или тает снег на крыше, то вода из желоба стекает медленно и успевает замерзнуть, а это ледяные пробки и деформация, а то и разрыв элементов. Если уклон больше необходимого, поток воды будет разгоняться слишком сильно, и выплескиваться из ливнеприемников. А вода на штукатурке фасада ни к чему хорошему не приведет. Мало креплений желоба и труб. Расстояние между крюками, которые удерживают желоб не должно превышать 0,5-0,6 метра, для ПВХ водостоков и 0,8 метра для стальных. Если сэкономить и поставить кронштейны реже сход снега с крыши с наледью оборвут желоб. Да и летом поток воды в сильный ливень вызовет сильную вибрацию, что плохо сказывается на герметичности и прочности системы. Сброс воды под фундамент. Если разместить трубу и сливное колено слишком близко к фундаменту, то мощный поток воды будет перенасыщать гнут возле стены и отмостки водой, подмывать фундамент. А если пройдет мокрый снег с дождем, и набухший от воды грунт замерзнет, то вся эта масса расширится и начнет давить на подземную часть здания. Регулярные цикли размораживания и замерзания могут сильно повредить фундамент и даже вызвать трещины в стенах и просадку части здания. Поэтому старайтесь чтобы дождевая вода уходила в подземную дренажную систему или хотя бы сбрасывалась потоком не ближе 1,5 -2 метров от стены дома. Монтаж пластикового водостока в мороз. При отрицательных температурах пластик становится хрупким, и вы сломаете несколько деталей с почти 100% вероятностью. Неправильный расчет пропускной способности водосточной системы. Если купить водосточные желоба и трубы слишком больших диаметров, ничего страшного не произойдет, просто цена выйдет неоправданно высокой. А вот если взять водосток слишком маленького диаметра, то это переливы: вода на фасаде, вода под фундаментом и прочие неприятности. Таблицу для помощи в расчетах смотрите ниже.

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