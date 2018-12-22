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Как выбрать юбку

Пожалуй, самым традиционным и классическим атрибутом женских костюмов являются юбки. Их так много, что легко запутаться, при выборе подходящих моделей. Итак, в конце концов, вы идёте и покупаете новую модель чёрной прямой юбки работы, и ваши сотрудники не заметят никаких изменений. Но вы не должны отчаиваться! Внимательный взгляд в зеркало и некоторый эксперимент, некоторые правила выбора стиля и длины юбки для вашего гардероба - могут быть легко дополнены новыми оригинальными моделями.

Например на сайте https://gepur.com/catalog/yubkiвы можете ознакомиться с ассортиментом данных изделий.

Юбки определённо добавляют элегантности нашим гардеробам. Но как же надо сделать выбор? Помимо длины, есть так много разных критериев, что порой бывает сложно выбрать. Основные параметры, чтобы выбрать подходящий атрибут: правильная посадка и длина. Но различные стили и характеристики конкретной модели могут быть легко выбраны, в полном соответствии с особенностями вашего телосложения.

Следующим наиболее важным критерием для выбора юбки является её длина. Неправильно выбранная длина испортит всё.

Чтобы найти идеальную длину для себя, вы должны действовать следующим образом:

  • Встаньте перед зеркалом во весь рост. Желательно надеть подходящую обувь, с которой вы планируете носить эту юбку.
  • Возьмите длинный прямоугольник ткани (это может быть перо, палантин) и начните экспериментировать с длиной.
  • Постепенно поднимайте это изделие от щиколоток, выбирая оптимальный вариант для ваших ног.

Универсальной длиной юбки является - по колено. Атрибут данной длины подходит для всех представительниц прекрасного пола. Но такие изделия больше уместны в офисах со строгим дресс-кодом. Но, если ваши ноги немного короче или полнее, чем вы хотели бы, вы можете выбрать юбку чуть выше колена и надеть обувь с каблуками: эта комбинация зрительно добавит вам изящества.

Худенькие, невысокие девушки должны останавливать свой выбор на длинных и узким юбкам, облегающих бёдра. Они не уменьшат рост. А высокие девушки могут выбрать длинные, летящие модели, которые позволят сбалансировать телосложение и придать ему необходимые пропорции.

22 декабрь 2018 /
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