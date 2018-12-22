Категория А1 в водительских правах

В соответствии с установленным законом, каждый водитель мотоцикла обязан пройти обучение и получить права категории А1. Несоблюдение данных условий равносильно вождению без прав и влечёт за собой административное взыскание.

Чтобы получить водительские права, вы должны запросить у специализированной автошколы лицензию на обучение управлению мотоцикла. Данные двухколёсные транспортные средства разрешается водить после 14 лет. Однако, лишь граждане, достигшие 16 лет, могут сдать экзамен ГИБДД. Но тяжёлые мотоциклы разрешено водить с 18 лет. Обучение включает следующие этапы:

Теорию. На этом этапе будущие мотоциклисты узнают подробнее о правилах управления и конструкции данных транспортных средств. Программа включает также и навыки оказания первой помощи, ознакомление с правовыми нюансами дорожного движения. Кроме того, студенты узнают о подборе подходящего снаряжения.

Практика. Занятия проводятся на треке, где студенты осваивают навыки старта, торможения, тактики управления и оттачивания экзаменационных упражнений. Кроме того, в программу включено 10 часов вождения, но это не всегда так. Возможно, что их количество будет варьироваться, в зависимости от правил автошкол.

Внутренний экзамен. На данном этапе можно будет справиться с тревогой и попрактиковаться перед главным экзаменом в ГИБДД.

В соответствии с действующим законодательством нашей страны, экзамен на получение права категории А1 может быть утвержден в любом отделении. Если вы собираетесь делать это отдельно от школы мотоциклистов, имейте в виду, что далеко не все отделения ГИБДД имеют свой парк транспортных средств, и поэтому этот момент следует уточнить.

Практика сдачи в ГАИ: захватывающее событие для начинающих мотоциклистов, которым не достаёт уверенности и автоматизма во время вождения. Основным и значительным отличием на этапе практики для тех, кто запрашивают право управлять мотоциклом, является отсутствие этапа экзамена в реальных дорожных условиях.

Отметим, что если вы не уверены в собственных силах в день сдачи экзамена на получение прав категории А1 - то вы всегда можете перенести его на другое время.