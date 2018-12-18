Профессиональные кофемашины для кофейни – преимущества и рентабельность

Важные конкурентные преимущества профессиональной техники

В кафе и ресторанах, пиццериях и кофейнях обязательно по просьбе клиента подадут кофе. Этот ароматный напиток для многих заведений становится визитной карточкой и привлекает постоянных клиентов. Сварить эспрессо или капучино можно разными способами, но все чаще профессионалы прибегают к помощи кофемашин. Эта техника выпускается в широком ассортименте и подобрать оптимальную модель в соответствие со статусом заведения. Как выбрать профессиональные кофемашины для кофейни здесь рассказывается детально, а информация будет актуальна и для владельцев кафе, ресторанов, гостиниц. Но насколько сильны преимущества этого оборудования и оправдывается ли высокая стоимость техники?

Бытовые кофемашины выпускают многие популярные производители техники, в том числе бренды с безупречной репутацией. В коммерческих целях это оборудование использовать не рекомендуется, так как оно не рассчитано на интенсивную работу с высокими нагрузками. Единственная сфера применения такой техники – небольшие АЗС, в которых организована раздача кофе. С ее помощью можно за ночную смену взбодрить 10-15 водителей, решивших продолжить свой путь, несмотря на темноту.

Среди важных конкурентных преимуществ профессиональных кофемашин стоит отметить:

высокая производительность – несколько десятков чашек кофе на каждую рабочую группу в день;

высокая скорость варки кофе;

постоянная готовность к работе;

повышенный ресурс каждой детали;

широкий ассортимент напитков.

В профессиональной техники максимальный уровень надежности, она будет работать в кафе или ресторане в несколько раз дольше, чем популярная бытовая кофемашина престижного бренда. Темпы обслуживания при работе с профессиональной техникой значительно выше.

Рентабельность профессиональных кофемашин

Важным критерием выбора техники является стоимость, но при коммерческом использовании лучше обратить внимание на рентабельность. Дешевая бытовая техника по причине высоких нагрузок будет регулярно выходить из строя, а ремонт обойдется в круглую сумму. При этом не стоит забывать о вынужденном простое и оттоке постоянных посетителей. Профессиональная техника работает без перебоев, не требует регулярного дорогостоящего обслуживания. Высокое качество напитков привлекает постоянных посетителей. Достаточно высокая стоимость оборудования не должна смущать владельцев бизнеса – профессиональные кофемашины окупаются полностью в течение года.