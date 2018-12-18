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Замена уплотнительной резинки холодильника

Холодильник - средство первой необходимости. И поэтому когда с ним возникают какие-то проблемы, то рекомендуем сразу обратиться к специалисту по холодильникам в Новогиреево.

Сегодня разберёмся, как решить одну из таких проблем - уплотнительная резинка в непригодном состоянии.

Не нужно полагать, что с такой неприятностью могут столкнуться лишь обладатели этого "агрегата" старого образца. Всё вовсе не так. Дефект уплотнительной резинки "знаком" и многим современным "аппаратам". Так что никому не помешает ознакомиться с этой информацией.

Чаще всего проблема заглядывает к тем, кто: либо уже купил холодильник с этой прорехой, либо к тем, кто наплевательски относится к этой кухонной "мебели", и не ухаживает за ней.

При нарушении хорошего состояния уплотнительной резинки холодильник начинает не справляться со своей задачей: поддерживать свежее состояние продуктов. Так что решать вставшую проблему нужно незамедлительно.


Для того чтобы определиться, проблема именно в резинке, а не в Вашей невнимательности, можно провести проверку: небольшой кусочек листа бумаги поместить между холодильником и его дверкой. Если листочек бумаги соскользнет вниз после закрытия дверцы холодильника, то проблема подтверждается.

Следует обратить внимание, что если уплотнитель деформирован отверстием, или слишком стар, то тут поможет лишь его замена.

Совет: Если отверстие всё-таки не сильно велико, то можно нагреть феном место прорехи, зафиксировать резину в нужном положении так, чтобы отверстие было закрыто. Так нужно подержать пару минут, после чего аккуратно убрать пальцы, и проблема будет решена.


Если проблема велика, то нужно полностью менять уплотнительную резинку: для удобства нужно снять дверцу холодильника и поместить на ровную поверхность (можно на пол), взять шпатель, и аккуратно отлеплять резинку от дверцы. Чаще всего резинка крепится с помощью клея, так что проблем с этим пунктом возникнуть не должно. Далее, ножом (лучше канцелярским) нужно подрезать резинку на поворотах (углах).

После тщательного промывания мест, где находилась уплотнительная резинка можно ставить новый уплотнитель. Накладываем его поверх дверцы, начинаем прикреплять. Лучше сначала взяться за один из углов, и "плясать" уже от него. Можно воспользоваться отвёрткой для удобства. Новый уплотнитель обычно как-то примят в некоторых местах. Это легко можно исправить всё тем же феном. Горячий воздух расправит резину.

Удачи в экономии семейного бюджета с помощью своих умелых рук!

18 декабрь 2018 /
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