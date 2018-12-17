Причины поломок смартфонов

Смартфон имеется у каждого современного человека. Он является своеобразным миниатюрным компьютером, способным выполнять множество операций. Смартфоны становятся всё более совершенными. Однако производители ещё не сумели создать такой гаджет, который был бы полностью защищен от поломок.

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Причины выхода из строя смартфонов

Существует множество причин, которые приводят к распространенным поломкам:

Механическое воздействие. Именно по такой причине наиболее часто приходится нести телефон в ремонт. Хозяева дорогих смартфонов полагают, что при разбитом экране нужно лишь поставить другое стекло. Но это не совсем так. Для полноценного восстановления работы смартфона потребуется замена целого дисплейного модуля. Использование зарядных устройств невысокого качества. Они могут привести к быстрой разрядке телефона и другим неприятностям. Эксплуатация смартфона при низкой температуре, высокой влажности. Полностью исключить данные факторы невозможно, но следует свести их к минимуму. Результатом таких воздействий может стать поломка батареи, деформация задней крышки, вздутия и трещины на дисплее. Падение телефона в воду. Если данная ситуация произошла, нужно принять как можно более быстрые меры для спасения гаджета. Прежде всего следует его выключить и вынуть из него батарею. После этого рекомендуется незамедлительно отправиться в сервисный центр. Не следует пытаться разобрать телефон самостоятельно или починить его. Это может привести к появлению необратимых последствий, устранить которые будет уже невозможно. Попадание в корпус телефона частиц мусора. Это может привести к поломке динамиков. Очистить телефон от грязи можно самостоятельно при помощи ватной палочки или зубной щётки. Также можно отнести смартфон к специалистам, которые проведут грамотную и эффективную очистку.

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При появлении любых поломок не стоит медлить. Лучше как можно раньше обратиться за помощью. В этом случае вероятность успешного восстановления гаджета будет увеличена в несколько раз.