Как подобрать правильно дюбель

Огромное количество современных операций крепления связано с использованием дюбелей, благодаря которым, можно безопасно поддерживать как лёгкие, так и армированные структуры в материалах определённой толщины, плотности и твёрдости. Дюбели обширно используются в ремонте и строительной отрасли, в том числе и, при производстве мебели и прочих различных конструкций. Крепеж, подобранный надлежащим образом, обеспечивает долговечность и надёжность удержания.

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Определите ожидаемый режим работы структуры, в котором вы желаете использовать дюбели. Нет особой разницы в материалах, применяемых для изготовления опор для использования структур внутри: в настоящее время основными материалами считаются нейлон и полипропилен. Все внешние структуры, которые будут использованы в более суровых климатических условиях, подразумевают тщательный и серьёзный подход к материалу, в связи с чем, для наружных работ желательно использовать нейлоновые полиамидные дюбели, которые характеризуются высокой стойкостью к внешним воздействиям температуры.

Определите тип поверхности, на которой необходимо будет установить дюбель. Например, анкерные подходят для полых либо ламинированных стен. Помимо того, есть серия особых дюбелей, предназначенных для гипсокартона, фасадов и прочих.

Определите уровень нагрузки, которую структура должна будет выдерживать в участке расположения крепежа: от нее будет зависеть разновидность и характерные особенности заглушки, в том числе и степень ее проникновения в стену. Всё дело в том, что чем больше нагрузка, выдерживаемая зажимным узлом, тем глубже должен быть зажим и тем больше дюбель. Как правило, штифты диаметром 8-10 мм, используются для создания жёсткой опоры и погружаются на глубину от 30 до 100 мм. Наиболее ответственными являются те типы крепежа, когда нагрузка действует на пробку вертикально вниз либо горизонтально в трещине.