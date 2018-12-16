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Средства индивидуальной защиты

В процессе работы в промышленных компаниях люди регулярно сталкиваются с вредными факторами. Для защиты от столь негативного воздействия были разработаны специальные средства защиты. Людям, которые работают на большой высоте, нужны аксессуары, чтобы уберечь себя от падений. Для работы в столь неблагоприятных, опасных условиях используются СИЗ в виде ремней безопасности.

Элементы безопасности, которые защищают людей от токсичных веществ, загрязнения радиоактивными средствами, травм, падений, представлены различными устройствами. Они оберегают граждан от отрицательных внешних воздействий. Эти атрибуты должны обладать высокой прочностью, устойчивостью к нагреву, воздействию радиации. Купить данные атрибуты в Украине, с доставкой можно на сайте https://octan.com.ua/.

Современные СИЗ включают в себя следующее:

  • изоляционные маски;
  • респираторы;
  • защитная одежда;
  • сборка ремней безопасности;
  • специальная обувь;
  • очки, маски;
  • аптечка.

При производстве выше названных атрибутов используются только качественные материалы. Они включают использование специальных антихимических костюмов, фильтровальных масок, термостойких защитных очков. Чтобы защитить работников от мороза, когда они трудятся на улице в холодную погоду, должны будут надевать зимнюю спецодежду и теплую рабочую обувь. Для высотных работ используют страховочные стропы, ремни. Комплекты общей защиты используются от токсичных веществ, радиоактивной пыли и бактериальных агентов.

Эффективность использования СИЗ в компании зависит от точности выбора, а также - правильности пользования. Поэтому работники должны будут заранее осведомлены об этом. В таком случае можно будет проводить специальный инструктаж для работников.

Наиболее часто для защиты ног используют резиновую обувь. А для рук - специальные перчатки. Все сотрудники обязаны пользоваться СИЗ, выданными им. Перед тем, как приступить к работе, специалист должен проверить состояние атрибутов. Разумеется, по ходу эксплуатации, СИЗ быстро приходит в негодность. И поэтому их нужно сразу же заменять на новые.

16 декабрь 2018 /
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