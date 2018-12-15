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Какие межкомнатные двери лучше выбрать

Если вас интересует, как выбрать межкомнатные двери для вашей квартиры, то вам следует прислушаться к рекомендациям экспертов. Разумеется, сначала надо определить, для чего нужна вам такая дверь и где будет устанавливаться полотно (свободное место в комнате и уровень влажности внутри). Также имеют немаловажное значение и критерии звукоизоляции - если вам нужна защита от высококачественного шума или это больше декоративный атрибут.

Все межкомнатные двери отличаются, в основном, способом открытия. Также немаловажны дизайн полотна, материал, из которого оно выполнено, наличие стекла или зеркал и, разумеется, цена изделий.

Материал производства влияет на длительность срока службы. Лучшие отзывы клиентов получили деревянные двери. Изготовленные из цельного холста, они имеют солидный вид, и кроме того, они являются экологичным предметом. Долговечность деревянной конструкции зависит от качества сушки и покрытия. Компетентные эксперты не советуют устанавливать данные предметы в помещениях с высокой влажностью.

Преимущества деревянных дверей (например, предлагаемых на этом сайте cortez.in.ua), включают следующие:

  • Отличная звукоизоляция.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Экологичность.
  • Долгий срок службы.

Помимо положительных сторон, существуют и недостатки. Древесина является легковоспламеняющимся и не влагостойким материалом. Кроме того, за такую продукцию назначается высокая стоимость. Выбор двери из листового металла сэкономит деньги и станет альтернативой деревянному аналогу. Такая дверь может быть полой, с рамой и с цельным листом. Древесина используется для каркаса, в основном из сосны, покрытой МДФ. Затем он покрывается шпоном, лакируется.

Двери из натуральной цельной древесины подчеркивают роскошь квартиры и хорошее финансовое состояние владельца.

К их наиболее очевидным преимуществам относятся экологичность, доступная стоимость, разнообразие текстур и оттенков, простота установки.

Однако, в помещениях с высокой влажностью например, в ванных, вы можете устанавливать пластиковые двери. Современные производители изготавливают их на высоком уровне качества, и без применения токсичных веществ в составе.

15 декабрь 2018 /
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