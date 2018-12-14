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Покрытий из резиновой крошки: особенности и преимущества

Каждый родитель всерьёз обеспокоен здоровьем и безопасностью своих детей. Поэтому они задаются вопросом, что представляет собой покрытие на игровых площадках. Является ли оно травмобезопасным?

Если он выполнено из резиновой крошки - то да. Этот материал сделан из отходов, в основном, старых шин. Она имеет форму гранул разных размеров и прекрасно сохраняет структуру и свойства резинового материала. Что хорошо, так это то, что крошка может приобретать практически каждое свойство после определённой обработки.

Данный материал для покрытий является универсальным. Изначально он использовался лишь для стадионов и спортплощадок, а в настоящее время - на самовыравнивающихся поверхностях, тротуарах. Возможности использования также сильно варьируются - от химических лабораторий до ферм.

И с каждым годом, с учётом обширных возможностей и масштабов, резиновая крошка будет становиться всё более популярной. Разумеется, это связано с её неоспоримыми преимуществами.

О безопасности уже говорилось, выше, но стоит напомнить об этом заново. Материал не травматичен - разумеется не до такой степени, как надувной матрас, но можно не переживать за здоровье своих детей.

Это покрытие обладает способностью пропускать воду, что актуально для открытых площадок, часто подвергаемых воздействию погодных осадков.

По технологии размещения, швы отсутствуют - таким образом, покрытие будет монолитным.

Срок годности данного материала составляет около 10 лет - что обеспечивает его экономичность.

Покрытие из резиновой крошки можно красить. Широкий выбор цветов порадует детей. Узор или отметка не будут стерты, поскольку верхний слой может быть изготовлен из гранул EPDM, которые представляют собой смесь каучука и крошки, которую можно окрашивать в процессе производства. Поэтому, если вы сделаете верхний слой из таких гранул, то покрытие игровой площадки не выцветет в течение десятилетия. Даже если речь идёт об освещении игрового поля, освещении, при котором солнце касается восьми часов в день, процесс выцветания будет очень медленным и, главное, ровным.

Следовательно, из вышеизложенного можно прийти к выводу, что покрытие из крошки является безупречным материалом для размещения на игровых площадках. Кроме того, мы не должны забывать о другом важном факте - ликвидации отходов, что представляет собой серьезный экологический вопрос в нашей стране.

14 декабрь 2018 /
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