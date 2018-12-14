Существует особый вид кредита: кредит под бизнес . Он отличается тем, что весь бизнес в комплексе (движимое и недвижимое имущество в целом) служит гарантией платежеспособности.

В то же время личная собственность предпринимателя или учредителей юридического лица (например, апартамента) в этом случае не рассматривается.

Чем больше движется бизнес, тем больше шансов на поучение одобрения заявки. Всегда приветствуются наличие логотипа, разрешений, хорошая клиентура, текущие счета и устоявшиеся ссылки на маркетинг и поставки. Репутация компании также оценивается со стороны кредиторов.

В течение срока кредита, потенциальный клиент должен будет застраховать свою жизнь и бизнес (недвижимость, транспорт, все, что должно быть взято в качестве залога). Эти виды займов выдаются на основании коммерческого аудита. Специалисты банка оценивают перспективы по устойчивости, прибыльности и развитию. Если бизнес новый, ещё ничем не проявивший себя, то банк может запросить дополнительный залог.

Если потенциальный заемщик не имеет текущего бизнеса, он может предоставить в качестве залога жилую недвижимость, личные транспортные средства и имущество третьих лиц. Некоторые также используют предложение финансовых учреждений в отношении кредитов для физических лиц.

Далеко не все банки выдают займы на развитие бизнеса с нуля, и условия для таких кредитов достаточно дорогие. Но нередко клиенты просто не имеют других источников финансирования. Займы для действующих компаний выдаются после финансово-экономического анализа (фактические данные обычно оцениваются, вместо финансовой отчетности). В случае начала бизнеса с нуля, нет возможности рассмотреть деятельность, потому что она просто еще не существует. Поэтому решение в банке принимается после оценки бизнес-плана.

Кредит под бизнес подходит для экстренной ситуации, и только если вы на 100% уверены, что сможете погасить долг. Прибыльная компания с хорошо разработанным бизнес-планом - намного дороже, чем кредит, который можно получить в банке под залог.

Вы можете получить кредит под бизнес, только если, согласно официальным документам, компания получает неплохую прибыль. В то же время все оборудование, транспортные средства должны быть в исправном состоянии.

Если вы хотите использовать этот вид кредита в качестве овердрафта, имейте в виду, что максимальная сумма займа, как правило, не превышает 50% от оборотов на текущем счете.