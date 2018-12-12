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Флис: преимущества и недостатки материала

Ткань флис не так давно изобрели американские ученые. Если быть точным, это 1979 год. За свои труды специалисты были награждены Нобелевской премией в области химии. Изначально полотно должно было заменить шерсть. Среди главных преимуществ материала – хорошая циркуляция воздуха.

В настоящее время ткань пользуется большой популярностью, как среди производителей, так и покупателей. Это синтетический материал, основу которого составляют волокна полиэстера. Он мягкий и приятный на ощупь. Из флиса изготавливают детскую одежду, головные уборы и аксессуары, термобелье, а также текстильные изделия. К таковым относятся халаты, покрывала на одеяло евростандарт и проч.

Кроме того, из ткани изготавливают известные многим пижамы kigurumi hello kitty, которые сейчас находятся на пике популярности. Связано это с интересными расцветками и необычным пошивом, а также отменными характеристиками флиса. Такую яркую и необычную одежду для сна любят не только дети, но и взрослые.

Как и любой другой материал, флис имеет свои преимущества и недостатки. Начнем с достоинств:

  • гипоаллергенность:это значит, что ткань не вызывает аллергии, а поэтому подойдет для нежной кожи малышей;
  • теплопроводность: изделия из полотна не вызывают чувство дискомфорта в теплое время года, а также согреют в холодную зиму;
  • антибактериальные свойства: структура ткани устроена таким образом, что в ней не размножается пылевой клещ, грибок, не образовывается плесень и другие микроорганизмы;
  • эластичность: одежда хорошо обтягивает, но при этом не сковывает движения, кроме того, ткань не теряет свои положительные свойства и не дает усадку после стирки;
  • износостойкость: при обеспечении правильного и регулярного ухода, изделия из флиса прослужат долгое время, сохраняя при этом привлекательный внешний вид и не теряя положительных качеств.

Кроме того, полотно имеет и существенные недостатки:

  • очень часто материал электризуется;
  • некачественная одежда быстро изнашивается, образовываются катышки на поверхности изделия, флис теряет свои положительные свойства, а эксплуатационные характеристики значительно ухудшаются;
  • ткань легко воспламеняется.

В настоящее время производители обрабатывают волокна различными средствами, которые недостатки материала превращают в достоинства. В любом случае, каждая компания применяет свои разработки, а также технологии, поэтому флис отличается разными характеристиками.

12 декабрь 2018 /
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