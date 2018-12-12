Флис: преимущества и недостатки материала

Ткань флис не так давно изобрели американские ученые. Если быть точным, это 1979 год. За свои труды специалисты были награждены Нобелевской премией в области химии. Изначально полотно должно было заменить шерсть. Среди главных преимуществ материала – хорошая циркуляция воздуха.

В настоящее время ткань пользуется большой популярностью, как среди производителей, так и покупателей. Это синтетический материал, основу которого составляют волокна полиэстера. Он мягкий и приятный на ощупь. Из флиса изготавливают детскую одежду, головные уборы и аксессуары, термобелье, а также текстильные изделия. К таковым относятся халаты, покрывала на одеяло евростандарт и проч.

Кроме того, из ткани изготавливают известные многим пижамы kigurumi hello kitty, которые сейчас находятся на пике популярности. Связано это с интересными расцветками и необычным пошивом, а также отменными характеристиками флиса. Такую яркую и необычную одежду для сна любят не только дети, но и взрослые.

Как и любой другой материал, флис имеет свои преимущества и недостатки. Начнем с достоинств:

гипоаллергенность:это значит, что ткань не вызывает аллергии, а поэтому подойдет для нежной кожи малышей;

теплопроводность: изделия из полотна не вызывают чувство дискомфорта в теплое время года, а также согреют в холодную зиму;

антибактериальные свойства: структура ткани устроена таким образом, что в ней не размножается пылевой клещ, грибок, не образовывается плесень и другие микроорганизмы;

эластичность: одежда хорошо обтягивает, но при этом не сковывает движения, кроме того, ткань не теряет свои положительные свойства и не дает усадку после стирки;

износостойкость: при обеспечении правильного и регулярного ухода, изделия из флиса прослужат долгое время, сохраняя при этом привлекательный внешний вид и не теряя положительных качеств.

Кроме того, полотно имеет и существенные недостатки:

очень часто материал электризуется;

некачественная одежда быстро изнашивается, образовываются катышки на поверхности изделия, флис теряет свои положительные свойства, а эксплуатационные характеристики значительно ухудшаются;

ткань легко воспламеняется.

В настоящее время производители обрабатывают волокна различными средствами, которые недостатки материала превращают в достоинства. В любом случае, каждая компания применяет свои разработки, а также технологии, поэтому флис отличается разными характеристиками.