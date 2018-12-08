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Дженерики для мужчин — преимущества

Дженерики - это медикаменты, которые продаются без патента, однако способны заменить оригинальное лекарство. Они выпускаются фармацевтическими компаниями с теми же препаратами, что и оригиналы. В большинстве случаев это делают компании, у которых истёк срок действия лицензий на изготовление инновационных запатентованных средств, и их производственная формула была сохранена.

Таким образом, выгоднее производить копию лекарства, чем подтвердить эффективность его и получить патент на него - что может занять несколько лет, и однажды срок действия лицензии снова истечёт.

Таким образом, фармацевтической компании выгоднее организовать производство и продажу дженериков с существующими возможностями, а не выходить на мировой рынок с высокими финансовыми расходами на патенты и получением лицензий на лекарства.

Дженерики намного дешевле, чем оригинальные медикаменты. Ведь конечная стоимость не включает рыночные и лабораторные исследования, расходы на рекламу, которые необходимы для получения патента.

Это относится и к средствам для мужчин. Обычно проблемы в интимном плане решаются самостоятельно. Оригинальные лекарства стоят дорого, чтобы постоянно покупать такие дорогие средства. Поэтому лучше приобретать дженерики. Например, на сайте https://top-generic.com.ua/такая возможность предоставляется в Украине.

По мнению многих мужчин, дженерики действительно оказывают терапевтическое воздействие, с минимальными негативными последствиями для организма.

08 декабрь 2018 /
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