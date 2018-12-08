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Брендовые солнцезащитные очки
Солнцезащитные очки не только позволяют пользователям выглядеть элегантно в тёплые сезоны, они предназначены для защиты глаз от УФ-излучения. При регулярном воздействии солнца на глаза видение может резко ухудшаться, а также повышает риски развития ранней катаракты. На основании этого вы должны позаботиться о своём зрении в тёплый период года, купив данный элегантный и функциональный аксессуар.
В настоящее время в продаже изобилует множество моделей и стилей брендовых солнцезащитных очковна любой вкус. Чтобы выбрать самый подходящий вариант, вы должны сосредоточиться на особенностях своего лица, цветотипе и других критериях.
Кроме того, при выборе данных аксессуаров, вы должны обратить внимание и на материал оправы. В настоящее время для изготовления этих изделий используются три типа материалов, к которым относятся следующие:
- Пластиковые - самые распространённые и функциональные. Для повседневного ношения эти оправы прекрасно подходят. В основном, ля производства используется ацетат целлюлозы. Такой материал характеризуется пластичностью и не раздражает кожу лица. Кроме того, используются и иные виды синтетических материалов, как например, кевлар или нейлон. Для спортивных моделей
- Брендовые солнцезащитные очки с металлическими оправами выполнены из меди, никеля и титановых сплавов. Это связано с тем, что данные сплавы достаточно сильные, лёгкие и не склонны к скорому образованию ржавчины. Драгоценные металлы также могут быть добавлены к ним, что, безусловно, повышает их конечную цены.
- Оправы из природных материалов можно классифицировать, как роскошные аксессуары. Для таких солнцезащитных очков используются различные виды древесины, кожи, клыков и рогов. Можно сказать, что такие атрибуты никогда не теряют своей актуальности. Это связано не только с их оригинальностью и стильностью, но и экологической безопасностью.
Подводя итоги, стоит сказать, что к сожалению, брендовые очки имеют один недостаток. Многие потребители жалуются на большое количество подделок в современной продаже. Поэтому покупать эти аксессуары необходимо только в проверенных местах.
08 декабрь 2018 /
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