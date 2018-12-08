Как оптимизировать Windows 10

Сравнительно новая операционная система Windows 10 с каждым годом становится всё более популярной. И даже для тех пользователей, чьи ПК не являются особо производительными, также заинтересованы в ней. Вот почему тема оптимизации Windows 10 является горячей и в настоящее время. Microsoft регулярно занимается усовершенствованием своих ОС и делает их конфигурации более гибкими. Его правильная конфигурация в сочетании с использованием стороннего ПО позволит достичь максимальной производительности даже на не сравнительно старых компьютерах. Оптимизация Windows 10, представляет собой сложный процесс, под которым предполагается правильный и последовательный подход.

Безусловно, что первоначально данная ОС была довольно «сырой», однако разработчики работают над своим продуктом и запускают обновления, делающие систему более продуктивной, надёжной.

Обновление контроллера - такой метод значительно повышает производительность оборудования. Особенно важно обновлять драйверы всех устройств после обновления Windows, а не после «чистой» установки. Многие контроллеры подходят практически для всех операционных систем, однако с некоторыми из них могут быть трудности, пока не прекратится работа устройства.

Вот некоторые признаки, с помощью которых вы можете понять, что некоторые из них не функционируют так, как они должны или не работают вообще:

мультимедийные клавиши не работают;

яркость экрана больше не регулируется;

часть конфигурации системы исчезла;

разрешение экрана изменилось;

вспомогательные кнопки мыши перестали работать.

Об этом можно подробнее почитать на веб-портале про Windows 10 sysadmintips.ru.

Существуют различные приложения, позволяющие повысить производительность данной ОС.

Функциональные особенности данных приложений включают в себя следующие: очистку дисков, удаление ненужных программ, дефрагментацию реестра, оптимизацию ОЗУ и многие другие полезные функции. Эти программы также имеют удобный и доступный интерфейс.

Нет надобности говорить о необходимости данных процедур, поскольку даже в современных компьютерах загрузка настолько велика, что могут происходить сбои и зависания. Поэтому необходимо вовремя принимать соответствующие меры.