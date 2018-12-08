Пассивный доход по вкладам

Главная цель инвестиций, как принято считать, заключается не только в том, чтобы получать доходы, несравненно превышающие доходы любой обычной трудовой деятельности, но и получить - финансовую свободу.

Но, довольно часто начинающие вкладчики пытаются сразу достичь цели, когда только начинают понимать все нюансы инвестиций и до сих пор не понимают, что для получения желаемого регулярного пассивного дохода, им необходимо прилагать большие усилия и, что более важно, время. Потому что, как известно, ничто не выходит из общеизвестного закона сохранения энергии и не исчезает, не оставляя следов.

В принципе ясно, что желание быстро избавиться от работы, которая стала почти ненавистной из-за подчинения воли другого человека, и заработать деньги, только путем внесения своих вкладов в финансовые и другие активы. Однако, до того, как вы действительно станете независимым вкладчиком, получающим регулярный пассивный доход от своего инвестиционного портфеля, вы должны чётко представлять о том, каковы основные принципы в этом процессе.

Хотя инвестиции в акции или в брокера не обещают стабильного дохода от вложения в них, за исключением того, что вы должны полагаться исключительно на выплаты дивидендов. Но если вы работаете с инвестиционным портфелем даже в среднесрочной перспективе (от полугода до года), вы можете получить хорошие выгоды от редких транзакций, при условии, что инвестор желает набраться опыта в этом деле.

Помимо того, основное преимущество инвестирования в акции или в брокера (например, https://zumbimoney.com) с аспекта получения пассивного дохода заключается в том, что вам не требуется много капитала, проводить дни рядом с компьютером - вы можете управлять своим портфелем, даже будучи в другой стране.

Конечно, вы можете добавить несколько способов работы в сфере онлайн-рекламы и другие вещи, связанные с передовыми технологиями, к основным методам, упомянутым выше, для пассивного дохода. Однако, всегда надо помнить, что даже для человека без опыта, всегда имеется возможность добиться финансовой независимости - главное, чтобы было желание и терпение.