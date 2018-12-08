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Как выбрать торговое оборудование для магазина?

На успех торговли влияют многие факторы, в том числе качество оборудования торговой зоны. Это часто недооценивается, однако - способно создавать действительно подходящую атмосферу на объекте. Надлежащее состояние торгового оборудования служит для расширения и увеличения клиентуры, если расположение товаров не доставляет неудобств.

Необходимо чётко понимать, что выбор оборудования для магазина зависит от типа объекта. Для продуктового требуются следующие атрибуты:

  • Стеллажи;
  • Холодильники.

Полки для магазинов служат для размещения разнообразных продуктов. В основном, они доступны в трёх размерах, к которым относятся следующие: 60-65 см, 96-100 см, 120-125 см. Самый длинный вариант желательно выбрать под мучную продукцию, так как обычно используются здесь и корзины для хлеба. Вы также можете, благодаря этому, сэкономить. Однако предварительно вы должны убедиться, что полки оборудованы специальными заглушками. Полки должны быть установлены под углом, чтобы покупателям было удобно выбирать изделия. Без ограничителей невозможно будет разместить продукты.

При выборе холодильников для торговой точки важно обеспечить, чтобы они сохраняли желаемую температуру в течение дня. Кроме того, их диапазон также надо принимать во внимание, потому что для мяса и рыбы подходящая температура составляет от -6 до 0 градусов. Для молочных продуктов - желательно - от 0 до +8 градусов.

Неотъемлемым атрибутом бутика одежды являются манекены. Они показывают предлагаемые модели одежды и помогают привлечь посетителей.

Чтобы повысить статус бутика, вы можете приобрести гардеробную. В ней разместите одежду одного стиля, или вы можете создать ассортимент для женщин или мужчин. Там вы также можете поставить стойку с аксессуарами. Таким образом, потенциальные покупатели могут собирать свои полноценные образы.

Освещение торговой точки играет важную роль. Целесообразно разместить несколько настенных светильников, которые лучше располагаются рядом с торговым оборудованием. Количество светильников зависит от квадратуры комнаты.

08 декабрь 2018 /
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