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Интерьерная фотопечать — современная техника дизайна помещений

Интерьерная фотопечать придает новую жизнь старым предметам, создавая невероятную атмосферу внутри с применением чрезвычайно реалистичных трехмерных изображений. Технология фотографической печати нередко используется для украшения различных атрибутов интерьера, как зеркала, потолки, предметы мебели, внутренние перегородки и прочие, независимо от их сложности.

Такие изображения не требует особого ухода. Иногда поверхность следует протирать сухой тряпочкой и, если понадобится, даже промыть. Удаление грязи с изображения на стеклянных поверхностях - вовсе не сложное - понадобятся чистящие средства. Вы можете использовать неабразивное моющее средство для ухода за интерьерной фотопечатью в вашем жилище.

Следующие несомненные преимущества внутренней фотопечати включают следующее:

  • долговечность (высокая стойкость к механическим, химическим воздействиям, в том числе и к УФ-излучению);
  • обширный спектр приложений (может использоваться для украшения любого предмета интерьера);
  • универсальность (применимо для различных материалов: дерево, пластик, стекло, металл и прочие);
  • экологическая безопасность (без токсичных веществ и резкого запаха)
  • практичность (как указано выше - не требует особого ухода);
  • уникальность (можно создавать в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента);
  • срок службы фотопечати для интерьеров составляет около 15 лет;
  • надёжность (ей не свойственны деформации или обесцвечиванию);
  • огромный выбор изображения (позволяет использовать абсолютно любые);
  • позволяет осуществлять тонкую нанесение изображения с высоким разрешением, совершенную резкость контуров, широкий диапазон цветов, обеспечивает эффект объема и реализма;
  • скорость процесса (из-за моментальной сушки красок);
  • доступная цена (намного дешевле остальных типов отделки).

Практически нет недостатков для печати в интерьере, за исключением некоторого ограничения размера продукта, к которому применяется изображение. Но если необходимо большое изображение - то можно использовать соответствующие принтеры - которые доступны не всем.

Для заказа можно обратится:

Адрес: Москва ул. Буракова д.27, (ВАО, м. Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов) 

Тел.:+7 (499) 649-76-84

Сайт компании: printbanner24.su

05 декабрь 2018 /
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