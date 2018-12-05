Интерьерная фотопечать — современная техника дизайна помещений
Интерьерная фотопечать придает новую жизнь старым предметам, создавая невероятную атмосферу внутри с применением чрезвычайно реалистичных трехмерных изображений. Технология фотографической печати нередко используется для украшения различных атрибутов интерьера, как зеркала, потолки, предметы мебели, внутренние перегородки и прочие, независимо от их сложности.
Такие изображения не требует особого ухода. Иногда поверхность следует протирать сухой тряпочкой и, если понадобится, даже промыть. Удаление грязи с изображения на стеклянных поверхностях - вовсе не сложное - понадобятся чистящие средства. Вы можете использовать неабразивное моющее средство для ухода за интерьерной фотопечатью в вашем жилище.
Следующие несомненные преимущества внутренней фотопечати включают следующее:
- долговечность (высокая стойкость к механическим, химическим воздействиям, в том числе и к УФ-излучению);
- обширный спектр приложений (может использоваться для украшения любого предмета интерьера);
- универсальность (применимо для различных материалов: дерево, пластик, стекло, металл и прочие);
- экологическая безопасность (без токсичных веществ и резкого запаха)
- практичность (как указано выше - не требует особого ухода);
- уникальность (можно создавать в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента);
- срок службы фотопечати для интерьеров составляет около 15 лет;
- надёжность (ей не свойственны деформации или обесцвечиванию);
- огромный выбор изображения (позволяет использовать абсолютно любые);
- позволяет осуществлять тонкую нанесение изображения с высоким разрешением, совершенную резкость контуров, широкий диапазон цветов, обеспечивает эффект объема и реализма;
- скорость процесса (из-за моментальной сушки красок);
- доступная цена (намного дешевле остальных типов отделки).
Практически нет недостатков для печати в интерьере, за исключением некоторого ограничения размера продукта, к которому применяется изображение. Но если необходимо большое изображение - то можно использовать соответствующие принтеры - которые доступны не всем.
Для заказа можно обратится:
Адрес: Москва ул. Буракова д.27, (ВАО, м. Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов)
Тел.:+7 (499) 649-76-84
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