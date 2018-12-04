Выбираем набор инструментов для автомобиля

После приобретения автомобиля вы должны быть готовы к
регулярным сбоям, незначительному ремонту или замене некоторых деталей. Многие
автовладельцы решают не тратить личное время и энергию, обращаясь в автомастерские.
Другие решают экономить, ремонтируя автомобиль самостоятельно. В любом случае
все владельцы машин должны возить в багажнике набор высококачественных
инструментов, которые позволят им решить возникшую проблему за пределами города
или в иной экстренной ситуации, когда невозможно получить помощь от третьих
лиц.
Набор инструментов выбирается в соответствии с двумя
критериями: простота использования и качество. Выбирая такой набор, например, в
компании "Cylinder"следуйте этим рекомендациям:
Все инструменты должны иметь продуманную конструкцию:
заготовка должна быть выполнена из специальной стали, чтобы выдерживать
чрезвычайные нагрузки, а ручки должны иметь нескользящие вставки.
Комплект должен включать все необходимые детали, стойкие к
образованию ржавчины и с улучшенными механическими прочностными показателями.
Расположение инструментов для ремонта машин в корпусе
должно быть в порядке возрастания их размера.
Плоскогубцы и прочие инструменты из набора должны иметь
пластиковые ручки, которые предотвращают проскальзывание и обеспечивают
изоляционные свойства.
Чемоданчик для хранения ремкомплекта должен быть выполнен
из прочного пластика, который может выдержать механические и температурные
воздействия. Инструменты должны быть размещены так, чтобы их можно было бы
легко взять, и в то же время - они не выпадали.
Внимание должно быть уделено производителю, стране
производства и стоимости. Например, большинство немецких компаний выпускают
высококачественные стандартные продукты. Однако, и среди отечественных
производителе тоже можно встретить приборы высокого качества. Но лучше выбирать
комплекты проверенных марок, и не экономить, поскольку дешёвые изделия не будут
качественными. Кроме того, желательно, чтобы ремкомплект имел сертификаты соответствия.
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