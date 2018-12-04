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Выбираем набор инструментов для автомобиля

После приобретения автомобиля вы должны быть готовы к регулярным сбоям, незначительному ремонту или замене некоторых деталей. Многие автовладельцы решают не тратить личное время и энергию, обращаясь в автомастерские. Другие решают экономить, ремонтируя автомобиль самостоятельно. В любом случае все владельцы машин должны возить в багажнике набор высококачественных инструментов, которые позволят им решить возникшую проблему за пределами города или в иной экстренной ситуации, когда невозможно получить помощь от третьих лиц.

Набор инструментов выбирается в соответствии с двумя критериями: простота использования и качество. Выбирая такой набор, например, в компании "Cylinder"следуйте этим рекомендациям:

  • Все инструменты должны иметь продуманную конструкцию: заготовка должна быть выполнена из специальной стали, чтобы выдерживать чрезвычайные нагрузки, а ручки должны иметь нескользящие вставки.
  • Комплект должен включать все необходимые детали, стойкие к образованию ржавчины и с улучшенными механическими прочностными показателями.
  • Расположение инструментов для ремонта машин в корпусе должно быть в порядке возрастания их размера.
  • Плоскогубцы и прочие инструменты из набора должны иметь пластиковые ручки, которые предотвращают проскальзывание и обеспечивают изоляционные свойства.
  • Чемоданчик для хранения ремкомплекта должен быть выполнен из прочного пластика, который может выдержать механические и температурные воздействия. Инструменты должны быть размещены так, чтобы их можно было бы легко взять, и в то же время - они не выпадали.
  • Внимание должно быть уделено производителю, стране производства и стоимости. Например, большинство немецких компаний выпускают высококачественные стандартные продукты. Однако, и среди отечественных производителе тоже можно встретить приборы высокого качества. Но лучше выбирать комплекты проверенных марок, и не экономить, поскольку дешёвые изделия не будут качественными. Кроме того, желательно, чтобы ремкомплект имел сертификаты соответствия.
04 декабрь 2018 /
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