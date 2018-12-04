Как подобрать мужские наручные часы

Наручные часы для мужчин должны быть тщательно подобраны в соответствии с образом, статусом. Данные аксессуары не должны быть слишком броскими, но быть гармоничной составляющей общего образа. Чтобы выбрать часы на запястье, вы должны определить, какая модель более всего подходит для вашей внешности и образа жизни.

Чтобы купить эти аксессуары, (например, в Украине можно выбрать среди ассортимента на сайте https://chasik.com.ua/) необходимо тщательно изучить себя, как ни удивительно. Каждый человек имеет собственный стиль поведения, одежды и личных вкусов в выборе аксессуаров. Более того, немалое значение имеет и социальный статус. Часы - не только позволяют следить за временем, но они также являются единственными украшениями для мужчин.

Определите, сколько денег вы хотите выделить для этой покупки. Но не забывайте, что часы не должны выглядеть более дорогими, чем одежда или, наоборот, очень дешевыми по отношению к ней. Бизнесмену желательно выбрать несколько моделей часов: классика - для работы, спорт - для активного отдыха, а также - на каждый день и на официальные встречи, например. Но многие люди считают, что двух видов вполне будет достаточно.

Классические модели должны быть строгими и элегантными, без излишеств. По ним можно узнать лишь время и дату и не иметь различных дополнительных опций. Под деловой костюм подходит кожаный ремешок чёрного или коричневого цвета. Очень часто циферблат классических аксессуаров бывает круглым, но бывает и других форм. Но нельзя забывать и об их низкой защите от влаги - поэтому надо быть осторожными, во время погодных осадков.

Спортивные часы имеют тенденцию быть более массивными, из-за их высокой устойчивости к воде, а также дополнительной защиты от механических ударов. Такие аксессуары более тяжелые и грубые, а также имеют несколько дополнительных опций.

Выбирая наручные часы для торжественных мероприятий - лучше не экономить, а приобретать действительно качественные, солидные изделия, с ремешками из кожи. Кроме того, желательно, чтобы они гармонично сочетались с другими аксессуарами, как ремень, туфли, например.