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Что такое синонимы?

Вероятно, многие из нас помнят ещё со школы о том, что такое синонимы. Разумеется, не все в классе внимательно прислушиваются к учителю, и поэтому они не могут в настоящее время вспомнить сложную концепцию большинства изучаемых тем.

Как известно, синонимы - это слова с близким смыслом, но звучат и пишутся они по-разному.

Хотя слова-синонимы обозначают одну и ту же концепцию, в целом они отличаются между собой определёнными нюансами смысла, потому что русский язык является одним из самых богатых и самых выразительных языков в мире. В качестве примера можно привести прилагательные «красивый» и «прекрасный» - они являются синонимичными, и даже имеют общий корень -крас- , однако первое слово - довольно холодный эпитет, а второе - выражает истинное восхищение.

Связь между этими прилагательными, приведёнными в пример, а также другими синонимами одного и того же слова называется синонимической.

В русском языке имеется огромное количество синонимов. Поэтому неудивительно, что были даже составлены словари этих слов в большом переплёте. Разумеется, почти все слова в языке могут сочетаться, по крайней мере, с одним синонимом, за исключением тех, которые являются научными терминами и профессионализмами. Однако, даже эти слова позже могут стать синонимами, но в профессиональной сфере - вполне возможно, что те или иные специалисты называют определённые термины по-своему, на специальном жаргоне, о котором представителям других профессий неизвестно.

Прилагательные имеют наибольшее количество синонимов. В данном отношении остальные части речи намного уступают им.

Поэтому, если у кого-то спрашивают о том, что такое синонимы, многие начинают приводить примеры, и чаще всего - с прилагательными. Например, выше названный "красивый": привлекательный, бесподобный, безупречный, великолепный, прелестный. И этот перечень можно долго продолжать.

Кроме того, можно подобрать ещё много похожих слов, объединенных признаком: совпадение в значении, но не в звучании и написании. Это также позволяет писать уникальные тексты, без повторения.

03 декабрь 2018 /
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