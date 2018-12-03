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Преимущества металлопластиковых окон

В настоящее время металлопластиковые окна считаются признанным лидером в области производства и монтажа оконных конструкций. Это лучший вариант, при ремонте или строительстве объектов, поскольку эти конструкции имеют высокую эффективность и являются доступными по сравнению с аналогами, изготовленными из других материалов - например, привычных всем деревянных рам.

Металлопластиковые окна в Киеве цена которых вполне доступная, имеют немалый ряд преимуществ.

Прежде всего, можно сказать, что никакой особый уход для них не требуется. Они легко очищаются от грязи и пыли с применением мыльной воды или другого моющего средства, не требуют обработки защитными растворами. Кроме того, в отличие от деревянных рам, их не нужно периодически перекрашивать.

Профили окон ПВХ не деформируются от влажности и не трескаются от сухости - что тоже не свойственно их аналогам из дерева.

Также окна из металлопластика характеризуются высокой прочностью. Поэтому срок службы их составляет в среднем 40 лет.

Хорошая акустическая изоляция достигается за счет использования стекла и герметичности всех соединений.

Стоит отметить и высокие теплосберегающие функции.

ПВХ, из которого выполнены такие окна, очень прочный тип пластика, который получается из натурального сырья. Поливинилхлорид является прочным и экономичным материалом, простым и надёжным в пользовании.

Благодаря вышеуказанным особенностям, данные конструкции во многом превосходят деревянные рамы. В ПВХ, при производстве оконных профилей, добавляют все виды вспомогательных добавок для улучшения качества поверхности, стойкости к погодным условиям и светостойкости. Эти конструкции очень огнеопасны, а материал, используемый для их изготовления - самозатухающий. Поэтому, они безопасны, при пожаре.

Среди недостатков можно отметить тот факт, что эффективность использования данных конструкций непосредственно зависит от правильности их установки. Все клиенты должны знать, что окна ПВХ сложны, поэтому не забывайте, что компания, которая их создала, должна иметь соответствующие сертификаты и лицензии.

03 декабрь 2018 /
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