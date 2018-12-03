Как выбрать шредер

Шредер - это прибор, используемый для уничтожения конфиденциальных документов. Данные устройства применяются не только в государственных и финансовых организациях, но и в малых предприятиях, заботящиеся об их безопасности. Несмотря на кажущуюся простоту приборов, выбор правильной модели - непростое дело. Покупая его, вы должны учитывать определённые параметры. Например, можете выбирать их на сайте

В зависимости от техники резания, шредеры бывают двух типов: с поперечной и с параллельной резкой. В первом варианте - прибор разрезает бумаги на мелкие кусочки, что гарантирует большую степень секретности, в отличие от второго варианта, которая подразумевает полоски.

Следует сказать, что существует информация, которую необходимо уничтожать: банковские счета, выписки по счетам, информация о клиентах, статистические данные фирмы, старые файлы, документ, содержащий подписи, планы для новых проектов или изобретений, кредитные карточки и прочие. Этот метод уничтожения документов в офисной среде превосходит его термический и химический аналоги: второй довольно сложный, так как оборудование должно быть оснащено специальной печкой и вытяжкой. А если просто порвать бумаги или тем более скомкать их и выбросить в урну - не обеспечивает надлежащую защиту - конкуренты смогут добыть все данные.

Эффективность устройства определяется количеством бумаги, которую он может уничтожить за определённый период времени. Постарайтесь максимально точно рассчитать объёмы уничтоженных бумаг: это сэкономит ваше время и деньги. Помимо того, надо ориентироваться и на мощности двигателя, может ли он уничтожить другие материалы, такие как металлические скобы, например (почти любое оборудование может их уничтожить). Однако скрепки могут вызывать проблемы - поэтому лучше их сначала снять. Либо - купить очень мощное устройство, что, безусловно не дёшево.

Специалисты по ссылке выше смогут помочь вам с выбором подходящего шредера, учитывая не только ваши предпочтения, но и особенности работы вашей фирмы. Товары предлагаются по доступным ценам.