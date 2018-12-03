Торговые оборудование со скидкой

демонстрация продукции;

хранение части ассортимента с ограничением доступа посторонних.

Витрины со скидкой не уступают в качестве всему ассортименту ТОБ.РУ. Это современное и надежное оборудование, которое эффективно выполняет свои основные задачи:

Первая задача решается благодаря оборудованному демонстрационному участку из прозрачного материала. Здесь множество полок, опционально ставится подсветка. Внизу может встраиваться накопитель с дверцами и замками, потому большой объем продукции убирается и оказывается защищенным от посягательств.

Особенности конструкций

Торговое оборудование со скидкой удобно приобретать в больших количествах для оснащения обширной территории либо экономии при закупке для маленького бутика. В обоих случаях сотрудничать с маркой выгодно, так как работа ведется без посредников, напрямую, что оптимизирует ценник.

Конструктивно устройства имеют классическую комплектацию. Низ обычно оборудуется платформой, которая может расшириться до накопителя. В последнем случае появляется непрозрачный участок на замках, но сокращается зона с полками.

Мебель для торговли из дерева в верхней части оснащается полностью прозрачной емкостью. Здесь площадки из стекла, а так же распашные створки с замками, потому содержимое можно осматривать со всех сторон, но без возможности доступа без внимания продавца.

Верх выступает в форме крышки, которая может быть стеклянной или в виде каркаса из древесно-стружечной плиты. Допускается встроить подсветку на этом участке.

Наша компания ТОБ.РУ предлагает десятки конфигурации описанных структур, при необходимости они дорабатываются или вообще выпускаются с нуля.