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Для чего необходим КВЕД?

Регистрация документов для компании не освобождается от индивидуальной идентификации кодов КВЭД. Они призваны помочь предпринимателю-новичку с законным открытием своего бизнеса.

Но что же такое КВЕД? Как несложно догадаться - это аббревиатура. Она расшифровывается, как классификатор вида экономической деятельности. Подробнее об этом можно ознакомиться на сайте https://youcontrol.com.ua/topics/kved-2018-novyiy-klassyfykator-vydov-ekonomycheskoy-deiatelnosty/.

Для каких других целей используется КВЕД?

  • Упростить регистрацию бизнеса. Эти коды не только помогают вам собирать документы, но и позволяют регистрировать вашу компанию. И если код выбран неправильно, то вам могут отказать.
  • Расчёт налога. Как известно, расчёт налоговой ставки соответствует типу занятости работодателя. Код КВЕД помогает определить точную ставку.
  • Анализ типа деловой активности. Гораздо проще видеть статистику для вида деятельности, если вы используете классификацию в соответствии с кодом для этого.
  • Регулирование хозяйственной деятельности. Каждый год по разрабатываются различные правовые акты, связанные с предпринимательством. Код КВЭД поможет отслеживать изменения, связанные с вашим конкретным случаем, такие как второе название.

Стоит напомнить, что смена имени компании подразумевает и смену КВЕД.

02 декабрь 2018 /
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