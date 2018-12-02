Для чего необходим КВЕД?

Регистрация документов для компании не освобождается от индивидуальной идентификации кодов КВЭД. Они призваны помочь предпринимателю-новичку с законным открытием своего бизнеса.

Но что же такое КВЕД? Как несложно догадаться - это аббревиатура. Она расшифровывается, как классификатор вида экономической деятельности. Подробнее об этом можно ознакомиться на сайте https://youcontrol.com.ua/topics/kved-2018-novyiy-klassyfykator-vydov-ekonomycheskoy-deiatelnosty/.

Для каких других целей используется КВЕД?

Упростить регистрацию бизнеса. Эти коды не только помогают вам собирать документы, но и позволяют регистрировать вашу компанию. И если код выбран неправильно, то вам могут отказать.

Расчёт налога. Как известно, расчёт налоговой ставки соответствует типу занятости работодателя. Код КВЕД помогает определить точную ставку.

Анализ типа деловой активности. Гораздо проще видеть статистику для вида деятельности, если вы используете классификацию в соответствии с кодом для этого.

Регулирование хозяйственной деятельности. Каждый год по разрабатываются различные правовые акты, связанные с предпринимательством. Код КВЭД поможет отслеживать изменения, связанные с вашим конкретным случаем, такие как второе название.

Стоит напомнить, что смена имени компании подразумевает и смену КВЕД.