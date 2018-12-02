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Грузоперевозки с компанией Норд Вил

Развитие многих крупных компаний часто связано с транспортом. Это включает своевременную доставку продуктов и заказов, срочную транспортировку важных товаров. Поэтому в недалёком прошлом было необходимо приобретение собственного парка. Однако этот выбор имеет множество недостатков: чрезмерные расходы на персонал, оборудование, техническое обслуживание и прочие.

В настоящее время выгодно работать через надёжную транспортную компанию. Она выполнит роль исполнителя ваших заказов. Это позволит оптимизировать бизнес, передав специалистам важные функции грузового транспорта. Транспортная компания Норд Вил Москва может стать вашим партнером, если вам нужно доставить товар из Санкт-Петербурга.

Основным преимуществом сотрудничества с данной компанией является - обращение к опытным специалистам. Накопленный опыт в области транспорта позволяет гарантировать исполнительность для каждого клиента, выполнение точных сроков. В настоящее время Норд Вил предлагает полный спектр услуг, связанных с логистикой, хранением, транспортировкой. Например:

  • Компания работает в любом направлении в огромной стране. Ваш груз будет доставлен в кратчайшие сроки из Санкт-Петербурга в любой регион России.
  • Огромный парк с профессиональными водителями позволяет выбрать транспорт для любого типа грузов.
  • Компетентные погрузчики будут осуществлять быструю и качественную погрузку товаров и их разгрузку в пункт назначения, если это необходимо.
  • Вы можете хранить свои товары в защищенной зоне компании, в случае необходимости. Все грузы застрахованы.

Доступные тарифы на услуги позволяют заключать соглашения о сотрудничестве даже с небольшими компаниями.

02 декабрь 2018 /
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