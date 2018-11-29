ЖБИ кольца для колодцев: особенности

Часто скважина является единственным приемлемым вариантом для создания источника извлечения питьевой воды. Для её строительства следует приложить усилия и правильно решить проблему выбора материалов. Последние предъявляют высокие требования к надёжности и долгому сроку службы. Компетентные специалисты рекомендуют использовать для таких работ бетонные кольца для колодца

Главным преимуществом применения этих изделий является возможность установки глубокой и долговечной скважины. Раньше для таких работ использовали натуральное дерево или камень. Благодаря передовым технологиям изготовления, обустройство скважин было значительно упрощено. Основные преимущества колец ЖБИ можно найти в следующих пунктах:

Экологичность. Такие кольца изготовлены из цемента, песка, воды и других видов сырья, которые не содержат вредных веществ, что позволяет воде сохранять свои свойства. Увеличенная прочность. Для изготовления колец ЖБИ используют лишь высококачественный бетон. Кроме того, конструкция усилена металлическим ящиком, толщиной 1-10 мм. Водонепроницаемость. Материал достаточно устойчивый к неблагоприятным воздействиям условий влажности. Это гарантирует долгий срок службы колец.

ЖБИ имеют и немало других преимуществ. Среди них можно отметить следующие: сопротивление механическим и сжимающим нагрузкам, лёгкость установки, обширный диапазон размеров, требования к условиям пользования и лояльная стоимость.

Бетонные кольца нашли своё применение не только для обустройства скважин для воды. Универсальные особенности этих материалов позволяют использовать их и в следующих случаях:

создание дренажных систем;

возведение очистных сооружений;

создание траншей для передвижения жидкостей.

установка смотровых скважин.

Найти правильную версию материалов для конкретных целей легко. Каждый тип колец ЖБИ имеет свою соответствующую маркировку. Для обустройства колодца на даче или загородном участке, необходимо использовать изделия небольшого диаметра. Они более просты в установке.

При покупке, целесообразно посоветоваться со специалистами, которые смогут помочь с выбором подходящих колец.