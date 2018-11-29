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Создание анимационных роликов для бизнеса

Анимированное видео - это короткое видео, в котором рисуются и фон, и персонажи и прочие детали. Оно может использоваться на телевидении, при презентации проектов, в области образования и т.д.

Особенностью создания анимированных видео является практически абсолютное отсутствие ограничений в скрипте, благодаря чему, можно искать нестандартное развитие сюжета. Персонажи в таких роликах способны на любое действие (например - животные ходят на двух ногах, разговаривают и прочие).

В классических анимационных роликах художники кадрируют всё видео. Чтобы не допустить прыжков и обеспечить гладкость движения и выражения лица персонажей, каждый кадр следует рисовать с минимальными изменениями. Нередко осуществляется доработка с использованием цифровых методов: они вручную изображают контуры предметов, а окрашивают их с применением графических редакторов.

Анимация фокусируется на интернете и имеет функции, облегчающие работу и уменьшающие размер файла. Клипы могут создаваться по кадру, их можно переупаковать (используя интерполяцию движения) или в скелете. Более того, некоторые детали анимации могут быть связаны и не изменяться в нескольких кадрах.

Анимированная графика - прекрасный способ создать рекламу. Язык анимации понимается всеми категориями потребителей, независимо от возраста, социального происхождения. Это помогает передавать идеи и предложения товаров или услуг обширной целевой аудитории.

Образцы персонажей смогут передавать лучшую информацию аудитории (например, об опасностях курения и употребления алкоголя).

При желании, вы можете заказать такие видеоролики в Казахстане на сайте https://doodlevideo.kz/animatsyonniy-rolik-dlya-biznesa. Опытные специалисты всё выполнят качественно, по адекватным ценам.

Имеется немало преимуществ использования анимационных роликов в рекламе. Прежде всего, владельцы многих торговых марок заинтересованы в том, чтобы заказать анимированное видео, также принимая во внимание, что для его создания требуется гораздо меньше денег, чем для обычной рекламы по телевидению. Ведь в этом случае нет необходимости искать артистов, режиссёров, кинооператоров, студии, расходовать средства на транспортировку оборудования и прочие услуги.

29 ноябрь 2018 /
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