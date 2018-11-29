Бассейн для грудничков

В последние годы существует множество методов раннего развития младенцев. Один из них, немало популярный - плавание: действия, которые помогут научить грудничков плавать и нырять. Этот метод имеет большую пользу для организма ребенка, хотя мнения экспертов в этом отношении не являются равными.

Родителям необходимо понимать, что каждая деятельность с грудничками должна решаться с полной серьёзностью и ответственностью. Что надо учитывать, чтобы малыш плавал с максимальным комфортом. Эксперты рекомендуют следующее:

Выберите подходящее время обучения. Ребенок должен быть энергичным, хорошо выспавшимся. Не тренируйтесь, когда он голодный или сытый. Оптимальное время составляет один час после принятия пищи.

Предварительно подготовьте чистый подгузник для протирания крошек.

Если вы заметили, что малыш по определённой причине не хочет плавать, непослушный или нет настроения - то лучше отложить плавание.

Рефлексы теряются примерно через 2,5-3 месяца после рождения. Если у вас нет времени, чтобы начать плавание с младенцами до этого времени, малышу будет очень сложно учиться. Целесообразно провести первое обучение, когда ребенку от трех до четырех недель. Для регулярных мероприятий - лучше записаться в специальный детский бассейн в Красногорске, например. Родители должны заниматься вместе с малышами, даже в групповых занятиях. На первом уроке обязательно должен присутствовать компетентный инструктор по плаванию детей.

Продолжительность занятий обычно составляет 30-45 минут. Можно заниматься индивидуально или в группе. Можно посещать оба, а потом - посмотреть, в каких условиях грудничку более комфортно. На первом занятии вы должны представить справку от врача, что у малыша нет противопоказаний.

Большинство родителей, чьи груднички посещают бассейны, удовлетворены результатами. По их словам - дети лучше спят, кушают, привыкают к повседневной жизни. Кроме того, у них замечается позитивное поведение во время тренировок. Уровень доверия и понимания со своими родителями в таком случае гораздо выше, чем у детей, которые не плавают с грудного возраста.