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Бассейн для грудничков

В последние годы существует множество методов раннего развития младенцев. Один из них, немало популярный - плавание: действия, которые помогут научить грудничков плавать и нырять. Этот метод имеет большую пользу для организма ребенка, хотя мнения экспертов в этом отношении не являются равными.

Родителям необходимо понимать, что каждая деятельность с грудничками должна решаться с полной серьёзностью и ответственностью. Что надо учитывать, чтобы малыш плавал с максимальным комфортом. Эксперты рекомендуют следующее:

  • Выберите подходящее время обучения. Ребенок должен быть энергичным, хорошо выспавшимся. Не тренируйтесь, когда он голодный или сытый. Оптимальное время составляет один час после принятия пищи.
  • Предварительно подготовьте чистый подгузник для протирания крошек.
  • Если вы заметили, что малыш по определённой причине не хочет плавать, непослушный или нет настроения - то лучше отложить плавание.

Рефлексы теряются примерно через 2,5-3 месяца после рождения. Если у вас нет времени, чтобы начать плавание с младенцами до этого времени, малышу будет очень сложно учиться. Целесообразно провести первое обучение, когда ребенку от трех до четырех недель. Для регулярных мероприятий - лучше записаться в специальный детский бассейн в Красногорске, например. Родители должны заниматься вместе с малышами, даже в групповых занятиях. На первом уроке обязательно должен присутствовать компетентный инструктор по плаванию детей.

Продолжительность занятий обычно составляет 30-45 минут. Можно заниматься индивидуально или в группе. Можно посещать оба, а потом - посмотреть, в каких условиях грудничку более комфортно. На первом занятии вы должны представить справку от врача, что у малыша нет противопоказаний.

Большинство родителей, чьи груднички посещают бассейны, удовлетворены результатами. По их словам - дети лучше спят, кушают, привыкают к повседневной жизни. Кроме того, у них замечается позитивное поведение во время тренировок. Уровень доверия и понимания со своими родителями в таком случае гораздо выше, чем у детей, которые не плавают с грудного возраста.

29 ноябрь 2018 /
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