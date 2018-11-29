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Какие существуют швейцарские часы и чем они настолько хороши

Часы Breitling For Bentley GMT

 

Покупая такой аксессуар, вы можете не сомневаться в том, что он обладает безупречным качеством. Уже почти 300 лет Швейцария является бессменным мировым лидером в производстве часов. Здесь это ремесло стало частью культурной традиции, а за качеством продукции бдительно следит Женевская гильдия часовщиков.

Именно поэтому любые современные швейцарские часы, вне зависимости от марки, обладают следующими достоинствами:

  • Всегда показывают точное время;
  • Могут не ломаться веками, если не приложить к этому усилия;
  • Изготовлены лучшими мастерами из самых качественных материалов;
  • Соответствуют уникальному дизайнерскому стилю, каждая черта которого излучает изысканность и статусность;

Это не просто аксессуар, а «отражение» вашего социального положения и эстетического вкуса.

Какой бренд лучше

Разумеется, стоимость подобных изделий обычно довольно высока. Впрочем, попадаются и бюджетные марки, ориентированные на массового покупателя. Например, модели от Swatch охватывают ценовой диапазон от 2 000 до 15 000 рублей.

Объективно оценивать швейцарские часы довольно сложно. В определенной степени их можно считать произведениями искусства, поэтому тут большую роль играет региональный фактор: марки, которые нравятся европейцам, могут пользоваться меньшей популярностью в США и наоборот. Но тут приходит на помощь классификация. Все аксессуары разделены на несколько уровней элитарности:

1. Fashion. К этой категории относится продукция, соответствующая современным, самым «трендовым» веяниям.

2. Premium Fashion. Высокая мода. Аксессуары, которые часто можно встретить на руках VIP-персон во время неофициальных деловых встреч, светских раутов.

3. Второй класс. То, что предпочитают носить представители среднего класса — Candino, Aerowatch, Certina. Названия не слишком известны, но качество часов неоспоримо.

4. Premium. Выбор успешных бизнесменов, но не тех, кто влияет на судьбу мира — Oris, Longines, Perrelet, Raymond Weil.

Часы Patek Philippe Grand Complications Celestial

5. Люкс. Эксклюзивная продукция. Подойдет тем, кто желает стать обладателем по-настоящему уникальных наручных часов, единственных в своем роде: Rolex, Piaget, Chopard, Hublot (с женскими моделями Hublot можно ознакомиться здесь — https://12-24.info/watches/hublot/women/).

6. Super Premium. Это самые дорогие изделия. Сюда относятся часы, которые не стыдно было бы преподнести в подарок даже коронованной особе: Breguet, Patek Philippe.

Как видите, швейцарцы выпускают продукцию на любой вкус и под какой угодно бюджет. Все еще не знаете, какой именно аксессуар лучше выбрать именно в вашем случае? Тогда оцените собственными глазами разные модели и сравните цены на https://12-24.info.

29 ноябрь 2018 /
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