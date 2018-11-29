Что учитывают при выборе беспроводных наушников?

Беспроводные наушники Бозе иногда оснащаются портом для звукового провода. Их можно подсоединять к устройствам стандартным кабельным методом, что дает возможность экономить энергию.

Если говорить о типологии конструкции, то все наушники (это касается и беспроводных) подразделяются на внутренние и наружные. К первым относятся небольшие приборы, что вставляются непосредственно в ушные раковины. Подобные наушники достаточно легкие, они никак не мешают передвижениям пользователя. Обычно звук, который они представляют, не самый хороший, а параметры не дают возможности использовать мощную батарею.

Наружные же наушники гораздо крупнее, их носят сверху ушей, закрепляют специальным обручем. Они не такие комфортные, но зато функционируют без подзарядки, звучание у них существенно качественнее.

Изоляция звука

Наушники Бозе можно купить непосредственно в Интернете. Но перед этим еще необходимо обратить внимание на звукоизоляцию. Известно, что громкий наружный шум извне портит впечатления от любимых аудиозаписей, также это может помешать важному разговору. Чтобы предохраниться от влияния наружных факторов, необходимо присмотреться к моделям с хорошей изоляцией звука.

Внутренние наушники, по-другому называемые еще вакуумными, а также наружные наушники закрытого типа проще всего осуществляют блокировку наружных звуков.

Определенные модификации предохраняют от шума не просто благодаря специфике устройства, но и благодаря особым опциям. В частности, существуют наушники с функцией активного подавления шума. Они отслеживают внешние звуки через микрофон и автоматом проводят блокировку внешнего шума, если это нужно. Однако подобная технология значительным образом повышает цену устройства, а также заряд батареи.

Автономность

Чтобы купленные наушники не разряжались в самый неподходящий момент, перед приобретением необходимо пронаблюдать на то, сколько времени они функционируют в автономном режиме. С этой целью в инструкции по использованию или технических характеристиках отмечают количество часов, что прибор может выдержать без необходимости дополнительной зарядки.

Учитывая все обозначенное выше, дольше всех работают наушники Босе беспроводные, которые поддерживают последние версии технологии Блютуз.

В целом, они могут обходиться без дополнительной зарядки примерно от 12 до 20 часов. Надо обязательно обращать на это внимание.

Подробнее здесь: https://bose-sound.ru/headphones.html