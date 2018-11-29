Каждая невеста хочет выглядеть на свадьбе идеальной. Вы можете потратить уйму времени на поиск нужного платья и с прически, но к сожалению, существует вероятность не учесть какие-то детали, что может сделать ваш образ аляпистым, и при отсутствии должного стиля – безвкусным. Как избежать этого? Наймите свадебного стилиста! Как заказать услуги свадебного стилиста и на что обращать внимание на время его работы мы расскажем вам ниже.

Первым делом вам нужно найти профессионала, который займется этим ответственным делом. На официальном сайте smotrenka.ru найти стилиста по свадебному макияжу и прическе можно на любой бюджет и условия. Зачастую свадебные мастера работают в рамках какого-то агентства либо салона. Однако, нет ничего страшного в том, чтобы обратится к частному профессионалу, который уже имеет свое портфолио и опыт работы.

На что обращать внимание в работе стилиста

Важно учитывать профессиональную подготовку стилиста. Он должен владеть полной информацией о текущих свадебных тенденциях, уметь грамотно подобрать стиль клиенту, знать все виды сочетаний свадебных стилей, понимать и учитывать ваши желания. Стилист подбирает вам и вашему жениху полный образ. В его обязанности будет входить:

подбор свадебного платья и костюма жениху, туфель, прически, макияжа, букета и аксессуаров;

создание выбранного образа в день свадьбы

сопровождение в течении свадьбы для помощи в смене платья и стиля, если невеста решает выбрать несколько образов на свадьбу.

Подобрать нужное платье одна из самых главных задач. Стилист поможет выбрать вам фасон и подходящий стиль платья, учитывая особенности вашей внешности и модные тенденции. Именно стилист подскажет вам, что модель «рыбка» подразумевает образ роковой и манящий, и на мальчишеской фигуре будет смотреться не уместно. Профессионал подметит ваш цветотип и определит подходящий оттенок платья, учитывая цветовую гамму вашей свадьбы. Подберет подходящую прическу и макияж которые, освежат ваш образ. Поможет решить вопрос с аксессуарами и выбором свадебного букета. Та же история касается и жениха, которому так же понадобится профессиональный совет свадебного стилиста.

Если невеста выбирает несколько образов, то услуги стилиста так же понадобятся в течение самой свадьбы. Эти условия заранее обговариваются со специалистом.