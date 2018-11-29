Преимущества покупки земельных участков в Московской области

В последние годы малоэтажный строительный сектор возрос до такой степени, что практически стал отдельным сегментом в области первичного строительства с его собственными рыночными характеристиками. Тех, кто хочет купить пригородный земельный участок, всегда имеется в огромном количестве. Быстрое развитие поселений существующих коттеджей указывает на востребованность земли в Московском регионе.

Земля в Подмосковье в быстрые сроки смогла достичь высоких значений. Граждане приступили к сооружению своих собственных загородных домов, выехав из городских квартир. С этой целью в современной реальности имеется много технологий, которые позволят желающим построить солидный дом за короткое время и без существенных расходов.

Вместо бетона и кирпича, в последние годы стали активно использовать древесину: бревно, брус и прочие материалы. Здания, возведённые из этих стройматериалов, дешевле, чем их каменные аналоги и безопасны для окружающей среды. Кроме того, немало популярны в Подмосковье и кирпичные, бетонные здания. Каменный дом - это, безусловно, надёжность и престиж. В таком доме люди чувствуют себя в безопасности, а использование газобетона и бетона делает процесс строительства дома доступным по стоимости и качеству.

Продажа земельных участков в Московской области всегда была очень популярна не только среди граждан столицы, но и среди жителей других регионов. Это, в основном, связано с близостью столицы с её высокоразвитой инфраструктурой. Кроме того, многие предпочитают приобретать участки поближе к лесополосе, к водоёмам.

Москвичи, как правило, стремятся стать владельцами загородной недвижимости. И даже если у них нет достаточно средств для таких покупок, они продают свои городские квартиры - по их мнению - такой расчёт является вполне разумным. Ведь на природе их ожидает свежий воздух, спокойная, размеренная жизнь.

При этом, стоит сказать, что участок земли в Московской области стоит дешевле, чем двухкомнатная квартира в столице. К примеру они могут купить коттедж на Рублевке, где они оборудовать спортивную площадку, построить бассейн что бы вести здоровый образ жизни, а зимой - ходить на лыжах, например.