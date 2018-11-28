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Особенности рогатого улья

Рогатый улей - это тип конструкции, для того, чтобы пчелы могли жить на пасеке. Это один из наиболее выгодных вариантов для таких структур.

В дополнение к тому факту, что вы можете заказать ульи для пчёл в специализированном магазине, вы можете легко сделать эту конструкцию самостоятельно.

Даже новичок в плотничной работе справится с этим делом. Поэтому преимущества этой конструкции включают в себя следующие качества:

  • лёгкость производства;
  • доступные цены;
  • простота использования.

Разумеется, при желании, здесь можно выявить и минусы. Например, многие пчеловоды утверждают, что этот дизайн настолько прост, что его могут использовать лишь любители, а более компетентные профессионалы выберут сложные варианты.

Однако пасека - ферма, и ее доходность зависит не только от обильности меда, но и стоимости её содержания. Если можно сэкономить на обустройстве пчелиного дома, не в урон жителям - то стоит попробовать?

Кто-то хочет создавать проекты с изысканным дизайном на своей пасеке. Но многие владельцы не задумываются о привлекательности и создают простой дизайн. Это, без сомнения, послужит долгое время и убережёт ульи для пчёл от непогоды.

Если вы новичок в области пчеловодства и имеете небольшой улей, то наиболее простым вариантом было бы установить простой пчелиный дом на вашем участке, которым является рогатый улей.

Конструкция улья в значительной степени определяет характеристики жизни пчёл. И несмотря на простоту его дизайна, также подразумевает соблюдение специальных правил по содержанию пчёл внутри.

Во-первых, следует определить, какая порода может храниться в упомянутом улье. Ответ будет интересен пчеловодам-любителям, которые ещё не решили по этому вопросу: факт в том, что этот тип размещения может быть подходящим для любого типа пчёл.

Другим преимуществом домика для собирателей мёда является то, что все его углы хорошо вентилируются, позволяя жить им в более комфортных условиях.

Если пчёлки будут чувствовать себя хорошо и удовлетворены всем, то, без сомнения, они будут работать хорошо и продуктивно, что обеспечит вам обильный урожай мёда.

28 ноябрь 2018 /
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