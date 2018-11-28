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Выбираем рамки для ульев

Конечно, пасека со многими аккуратными ульями - это гордость пчеловода, и в дополнение к внешнему виду пчелиных домов, её содержание также важно - то есть какие рамки для ульев будут установлены внутри. Какова функция структуры улья, почему невозможно справиться без неё на пасеке и какие типы этих структур используют современные пчеловоды? Далеко не все знают ответы на эти вопросы.

Прежде чем покупать эти элементы для улья, вы должны выяснить, для чего предназначены они пчёлам. Имеется несколько типов рамок, которые насекомые используют для строго определённых целей, а точнее следующих:

  • создавать и выращивать потомство;
  • для размещения меда («рабочие» или хранения для ульев).

Без рамки процесс накопления меда на сотах невозможен. Эпицентры семейства пчел в улье, рамочные магазины нужны насекомым для хранения полезного продукта. После заполнения сот, пчёлы запечатывают каждую ячейку, и там мед хранится до момента извлечения (прокачки).

Поэтому данная категория компонентов улья более интересна для пчеловодов, и их число больше, чем число расплодных, например. Вопрос о том «купить или сделать самим» решается простым способом: при свободном времени и доступных материалах, вы можете сами разработать структуру. Если времени недостаточно, то можете купить готовый каркас, выполненный из пластика или дерева. Тем более- стоят они очень дёшево.

С началом сезона цветения спрос на рамки ульев увеличивается. Вы можете узнать, сколько стоят такие изделия на специализированных рынках, которые существуют в любом городе или в интернет-магазинах пчеловодов. На обычном рынке существует высокая вероятность согласования выгодной цены. Кроме того, их можно заказать в интернете, на сайтеhttps://www.uley.in/product-category/ramki-dlya-ulev/.

Современные опытные пчеловоды разделили мнения о том, что лучше - дерево или пластик. Некоторые хвалят пластиковую рамку, фокусируясь на её легкости, низкой цене и способности покупать определённое изделий для долговременной работы.

Некоторые ремесленники предпочитают делать рамку собственными руками из имеющегося материала, то есть досок. Кстати, в сельской местности много материала этого типа, а также можно купить его по низким ценам на ближайшем лесопильном заводе.

Фактически, нет никакой разницы между использованием рамы из пластика или дерева. Важно то, что количество меда, которое собирается в них в течение сезона, имеет значение. На форумах пчеловодства вы можете увидеть мнения опытных пчеловодов о том, что пластиковые рамки буквально увеличивают производительность сбора меда за сезон.

Мы рекомендуем вам убедиться, какой тип рамы лучше всего подходит для этих целей самостоятельно. Рекомендуется постоянно регистрировать показатели коллекции меда для отслеживания динамики работы пчелиных семейств в сезоне.

28 ноябрь 2018 /
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