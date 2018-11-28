АБС пластик: характеристики, применение

Ежегодно пластмассы вытесняют немало металлов, которые ранее обширно использовались в повседневной жизни и в промышленных отраслях. Выдающимся представителем передовых материалов за последние годы является пластик АБС.

Высокая пластичность и стойкость к механическим повреждениям значительно расширяет область его применения. Если вести речь о механической стойкости и теплостойкости, то АБС пластик, который, как мы уже знаем, гораздо лучше, чем все сополимеры стирола, известные своей производительностью. Также стоит отметить отличную устойчивость к износу, стабильность размеров, благодаря которой, этот тип пластика может быть внедрён в литьевую промышленность особой точности. Этот пластик чувствителен к сварке.

Говоря о минусах такого новаторского материала, стоит сказать, что нет высоких характеристик электроизоляции по сравнению с полистиролом. Помимо этого, пластик АБС не допускает воздействия ультрафиолетового излучения. Под его влиянием он теряет те качества, благодаря которым он стал столь распространённым и востребованным.

AБС-пластик актуален во всех областях жизни людей, то есть он используется для:

производство внутренних деталей;

панели управления транспортных средств;

дизайн машин, элементы решётки радиатора;

части бытового оборудования;

производство бытовой техники;

канцелярские товары;

изготовление игрушек для детей;

проездной багаж;

пластмассовые изделия, ёмкости для хранения;

медицинские инструменты;

Отличные характеристики производительности значительно расширяют возможности применения AБС-пластика. Теперь он всё чаще заменяет керамику, древесину, бетон. В настоящее время трудно представить себе автомобильную промышленность без применения этого материала.

Он невероятно лёгкий и, в то же время, прочный материал, который не может не остаться незамеченным. Это его достоинство, которое ценят все ведущие производители в мире. Не так давно появились 3D-принтеры, которые не могут обойтись без ABS-пластика.

Кроме того, стоит отметить следующие преимущества этого материала:

пластичность;

гибкость;

прочность;

обширная цветовая схема;

возможность производства с рельефной и гладкой поверхностью.

гипоаллергенность.

С учётом перечисленных достоинств, неудивительно, что его популярность растет с каждым днем.