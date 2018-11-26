Столешница из слэба в ванную

Особенности столешниц

Деревянные столешницы их слэбов в ванных комнатах были уже давно и не являются редкостью, ассортимент этих продуктов постоянно растет. Изготовленные из прочного и склеенного, полированного и не разрезанного слэбов, отличающиеся разнообразием конструкций и цветов, эти столешницы являются не только внутренним элементом, но и его украшением. Дерево прекрасно гармонирует с керамическим покрытием и придает ванной особый аромат, что делает её более элегантной и изысканной.

Долговечность и привлекательность столешницы напрямую зависят от типа древесины, важности ее обработки и условий эксплуатации. При выборе модели для вашей ванной комнаты, вы должны заранее знать, какая древесина имеет лучшие характеристики и как правильно о ней позаботиться. Вы можете установить рабочий стол самостоятельно - особых трудностей в этом нет - если у вас есть навыки работы с деревообрабатывающими инструментами.

Хотя древесина широко используется для организации бань и саун, это не считается традиционным материалом для ванны, хотя условия для него здесь намного благоприятнее. При выборе столешницы для ванной комнаты, большинство владельцев предпочитает керамику, пластик, нержавеющую сталь, а также искусственный и натуральный камень, который обладает высокой устойчивостью к влаге.

Между тем, деревянные

также имеют много преимуществ, среди которых можно отметить следующие:

теплые цвета и естественная текстура придают изделию привлекательный внешний вид, при любом типе обработки;

деревянные элементы прекрасно гармонируют с любой ванной комнатой;

столешницы из массивной древесины могут выглядеть очень оригинально, эксклюзивно;

деревянная поверхность легко восстанавливается;

при надлежащем использовании, дерево длится долго;

эти столешницы из слэбов намного легче, чем камни, и устанавливать вы можете без помощников;

большой выбор моделей и возможность их создания.

В то же время можно отметить и определённые недостатки данных изделий для ванной комнаты: