Пресс-форма представляет собой многокомпонентный инструмент для изготовления пластмассы или частей определённой конфигурации. Применение пресс-формы намного снижает стоимость массового производства пластмассовых изделий. После того, как вы создали форму, вы можете обрести готовый продукт по низкой цене, и поэтому вы получите большое конкурентное преимущество в таком случае.
Конструкция пресс-формы включает фиксированные и закрытые секции. Центровку продукта предоставляют направляющие элементы. Рабочая часть выполняется в установленном порядке встраиваемых продуктов и размеров.
Факторы, влияющие на стоимость, включают следующее:
модель оборудования;
требования к долговечности оборудования;
сложность конфигурации пластиковых деталей.
От тиража деталей зависит и конечная стоимость заказа. В зависимости от нагрузки, автоматический пресс оснащен 2-5 слотами.
Для изготовления инструментов для больших партий пластмасс используется закалённая сталь. Для литья абразивного сырья повышаются требования к сроку службы инструмента (а также цена). Необработанная сталь используется для производства небольших партий пластмассовых изделий.
На полезный срок службы инструмента влияет сложность геометрии производимых деталей.
В цикле между заказом и конечным продуктом, который получает потребитель, включены следующие шаги:
Разработка 3D-эскиза, отвечающего этим требованиям:
наиболее точное соответствие конфигурации;
предоставление свойств;
технологичность.
изготовление прототипа, производство пресс форм, представляющие визуальное представление пластмассовой детали (чтобы уменьшить стоимость заказа, данный шаг можно опустить);
подготовка компонентов;
проверить формы в условиях, наиболее близких к процессу у клиента;
управление всеми параметрами, в соответствии с требованиями технической и стандартной спецификации.
Можно отметить следующие причины для сотрудничества со специализированной компанией по производству пресс-форм:
доступная стоимость;
использование высококачественных сталей;
гарантия долговечности продукта;
полный цикл - от проектирования до поставки конечному потребителю.
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