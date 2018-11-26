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Производство пресс форм

Пресс-форма представляет собой многокомпонентный инструмент для изготовления пластмассы или частей определённой конфигурации. Применение пресс-формы намного снижает стоимость массового производства пластмассовых изделий. После того, как вы создали форму, вы можете обрести готовый продукт по низкой цене, и поэтому вы получите большое конкурентное преимущество в таком случае. Конструкция пресс-формы включает фиксированные и закрытые секции. Центровку продукта предоставляют направляющие элементы. Рабочая часть выполняется в установленном порядке встраиваемых продуктов и размеров. Факторы, влияющие на стоимость, включают следующее:
  • модель оборудования;
  • требования к долговечности оборудования;
  • сложность конфигурации пластиковых деталей.
От тиража деталей зависит и конечная стоимость заказа. В зависимости от нагрузки, автоматический пресс оснащен 2-5 слотами. Для изготовления инструментов для больших партий пластмасс используется закалённая сталь. Для литья абразивного сырья повышаются требования к сроку службы инструмента (а также цена). Необработанная сталь используется для производства небольших партий пластмассовых изделий. На полезный срок службы инструмента влияет сложность геометрии производимых деталей. В цикле между заказом и конечным продуктом, который получает потребитель, включены следующие шаги:
  • Разработка 3D-эскиза, отвечающего этим требованиям:
    1. наиболее точное соответствие конфигурации;
    2. предоставление свойств;
    3. технологичность.
  • изготовление прототипа, производство пресс форм, представляющие визуальное представление пластмассовой детали (чтобы уменьшить стоимость заказа, данный шаг можно опустить);
  • подготовка компонентов;
  • проверить формы в условиях, наиболее близких к процессу у клиента;
  • управление всеми параметрами, в соответствии с требованиями технической и стандартной спецификации.
Можно отметить следующие причины для сотрудничества со специализированной компанией по производству пресс-форм:
  • доступная стоимость;
  • использование высококачественных сталей;
  • гарантия долговечности продукта;
  • полный цикл - от проектирования до поставки конечному потребителю.
  • период производства - от 30 дней.
  • бесплатное техобслуживание.
26 ноябрь 2018 /
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