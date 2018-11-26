модель оборудования;

требования к долговечности оборудования;

сложность конфигурации пластиковых деталей.

Разработка 3D-эскиза, отвечающего этим требованиям: наиболее точное соответствие конфигурации; предоставление свойств; технологичность.

изготовление прототипа, производство пресс форм, представляющие визуальное представление пластмассовой детали (чтобы уменьшить стоимость заказа, данный шаг можно опустить);

подготовка компонентов;

проверить формы в условиях, наиболее близких к процессу у клиента;

управление всеми параметрами, в соответствии с требованиями технической и стандартной спецификации.

доступная стоимость;

использование высококачественных сталей;

гарантия долговечности продукта;

полный цикл - от проектирования до поставки конечному потребителю.

период производства - от 30 дней.

бесплатное техобслуживание.

Пресс-форма представляет собой многокомпонентный инструмент для изготовления пластмассы или частей определённой конфигурации. Применение пресс-формы намного снижает стоимость массового производства пластмассовых изделий. После того, как вы создали форму, вы можете обрести готовый продукт по низкой цене, и поэтому вы получите большое конкурентное преимущество в таком случае. Конструкция пресс-формы включает фиксированные и закрытые секции. Центровку продукта предоставляют направляющие элементы. Рабочая часть выполняется в установленном порядке встраиваемых продуктов и размеров. Факторы, влияющие на стоимость, включают следующее:От тиража деталей зависит и конечная стоимость заказа. В зависимости от нагрузки, автоматический пресс оснащен 2-5 слотами. Для изготовления инструментов для больших партий пластмасс используется закалённая сталь. Для литья абразивного сырья повышаются требования к сроку службы инструмента (а также цена). Необработанная сталь используется для производства небольших партий пластмассовых изделий. На полезный срок службы инструмента влияет сложность геометрии производимых деталей. В цикле между заказом и конечным продуктом, который получает потребитель, включены следующие шаги:Можно отметить следующие причины для сотрудничества со специализированной компанией по производству пресс-форм: