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О чем свидетельствуют неисправности тормозной системы

Тормозная система транспортного средства является крайне важным механизмом, поскольку от ее правильного и бесперебойного функционирования зависит безопасность как самого водителя, а также других участников движения. Поэтому нужно обязательно вовремя выполнять техническое обслуживание для своевременного решения возникших неприятностей.

В грузовиках действует пневматическая тормозная система, которая в свою очередь не может функционировать без энергоаккумуляторов. Энергоаккумуляторы для грузовых автомобилей – устройства, первостепенной задачей которых является сохранение энергии. Сама же энергия скапливается в сжатых пружинах, на которые действует давление сжатого воздуха. При разжимании пружины приводятся в действие тормозные механизмы. Несмотря на то, что энергоаккумулятор выполняет различные функции, в том числе и обеспечивает безопасность на дороге, его устройство довольно простое.

При возникновении неполадок тормозной системы эксплуатировать транспортное средство строго запрещено до полного устранения проблемы. Существуют наиболее распространенные поломки, требующие оперативного ремонта.

  1. Отсутствие плавного торможения и занос транспортного средства при его остановке. Причиной тому может быть скопление воздуха в системе или образование утечки в гидравлическом проводе. Также могут выйти из строя фрикционные накладки, которые негативно сказываются на функционировании тормозов. Для решения задачи нужно заменить вышедшие из строя детали.
  2. Наличие постороннего шума. Если приостановке транспортного средства возникает неприятный шум, это говорит о том, что тормозные колодки вышли из строя. Также причиной вышеописанной проблемы может стать скопление загрязнений на дисках или передних колодках.
  3. Поломка тормозной педали. Если педаль западает или появляется легкий ход, возможно, возникает значительная выработка тормозных колодок. Также следует проверить гидропривод на наличие в нем воздуха или протечки. Следует постоянно обращать внимание на то, чтобы в тормозном цилиндре было достаточное количество жидкости. Поскольку ее малый объем негативно сказывается на ходе педали транспортного средства.

Приобрести необходимые детали можно в магазине запчастей на грузовики. Стоимость комплектующих зависит от их типа, а также компании-изготовителя. У официальных поставщиков можно заказать изделия высокого качества от ведущих производителей.

25 ноябрь 2018 /
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