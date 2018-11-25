О чем свидетельствуют неисправности тормозной системы
Тормозная система транспортного средства является крайне важным механизмом, поскольку от ее правильного и бесперебойного функционирования зависит безопасность как самого водителя, а также других участников движения. Поэтому нужно обязательно вовремя выполнять техническое обслуживание для своевременного решения возникших неприятностей.
В грузовиках действует пневматическая тормозная система, которая в свою очередь не может функционировать без энергоаккумуляторов. Энергоаккумуляторы для грузовых автомобилей – устройства, первостепенной задачей которых является сохранение энергии. Сама же энергия скапливается в сжатых пружинах, на которые действует давление сжатого воздуха. При разжимании пружины приводятся в действие тормозные механизмы. Несмотря на то, что энергоаккумулятор выполняет различные функции, в том числе и обеспечивает безопасность на дороге, его устройство довольно простое.
При возникновении неполадок тормозной системы эксплуатировать транспортное средство строго запрещено до полного устранения проблемы. Существуют наиболее распространенные поломки, требующие оперативного ремонта.
- Отсутствие плавного торможения и занос транспортного средства при его остановке. Причиной тому может быть скопление воздуха в системе или образование утечки в гидравлическом проводе. Также могут выйти из строя фрикционные накладки, которые негативно сказываются на функционировании тормозов. Для решения задачи нужно заменить вышедшие из строя детали.
- Наличие постороннего шума. Если приостановке транспортного средства возникает неприятный шум, это говорит о том, что тормозные колодки вышли из строя. Также причиной вышеописанной проблемы может стать скопление загрязнений на дисках или передних колодках.
- Поломка тормозной педали. Если педаль западает или появляется легкий ход, возможно, возникает значительная выработка тормозных колодок. Также следует проверить гидропривод на наличие в нем воздуха или протечки. Следует постоянно обращать внимание на то, чтобы в тормозном цилиндре было достаточное количество жидкости. Поскольку ее малый объем негативно сказывается на ходе педали транспортного средства.
Приобрести необходимые детали можно в магазине запчастей на грузовики. Стоимость комплектующих зависит от их типа, а также компании-изготовителя. У официальных поставщиков можно заказать изделия высокого качества от ведущих производителей.
Особенности стиральных машин Bosch
Зеленая карта в Украине
Как выбрать трактор б/у
Свечи зажигания NGK
Как подобрать качественный автомобильный ломбард?
Экстренное торможение
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ