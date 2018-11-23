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Как выбрать сканер штрих кода

Как вы знаете, сканер штрих-кодов используется для автоматической идентификации продуктов, документов и прочих предметов. Но не всем известно, какие имеются типы сканеров, как правильно выбирать эти агрегаты?

Сканеры штрих-кода выбираются в соответствии с деталями бизнеса. Во-первых, целесообразно учитывать характеристики диапазона. К ним относятся:

  • Размеры и вес товаров, их форма.
  • Формат штрих-кода.
  • Размер этикетки, долговечность.

также стоит принимать во внимание и требования к скорости обслуживания. Они включают следующее:

  • Среднее количество чеков в день.
  • Возможность того, что очереди накапливаются у кассах в определенное время.

Вы можете перейти на сайт sg-kiev.com для ознакомления с ассортиментом этих приборов. Там же - можете выбрать подходящее устройство. В случае необходимости - менеджеры посоветуют вам правильный вариант.

Кроме основных характеристик товаров, выбор сканера штрих-кода основан и на ИТ-инфраструктуре и существующих системах автоматизации. Необходимо понимать, как выбранный прибор будет работать в имеющейся аппаратной и программной среде.

Помимо регистрации продаж, современные торговые точки имеют такие функции, как инвентаризация, публикация, размещение, передача, отбор, переоценка, группировка и раскомплектация. Для автоматизации этих задач также используются сканеры штрих-кодов и терминалы информации. Чтобы выбрать подходящие устройства, целесообразно проанализировать структуру потока товаров и представить, на каких этапах понадобится идентификация штрих-кода.

Помимо этого, на конечный выбор данных устройств могут влиять бизнес-процессы, способные даже существенно различаться между двумя аналогичными магазинами. Например, могут быть сделаны покупки по каталогам, или мобильная торговля; стоит рассмотреть возможность очередей у кассовых аппаратов. Возможно, вам придется сделать заказ в торговом зале.

Помимо идентификации продукта, сканеры могут использоваться для документов, скидочных карт и прочих.

Оказывается, для правильного выбора данных устройств, следует сформулировать требования к разработке технического проекта, и лишь потом выбрать агрегаты и их поставщика.

23 ноябрь 2018 /
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