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Как отстирать лизуна с одежды

Когда лизун попадает на одежду, то остаются пятна, которые нельзя удалить простой стиркой.

Рекомендации по удалению

Чтобы очистить пятно губкой, вылейте в ёмкость небольшого размера горячую воду и впитайте её в грязную одежду. Далее надо подождать, пока вода полностью остынет, а затем промойте одежду. Вы останетесь довольны результатом. Чтобы увеличить эффект, рекомендуется разбавить 1 чайную ложку аммиака в воде. А вот, что рекомендует портал https://vseprokley.com/kak-ochistit-lizuna-s-odezhdy.

Чтобы избавиться от пятна лизуна на одежде с использованием холодного метода, надо изделие упаковать в полиэтилен, поместить в морозильник и оставить на пару часов. После затвердевания пятно от игрушке легко будет отодрать.

Чтобы избавиться от пятна лизуна, вы можете использовать также гель для посуды. Для этого вылейте гель на загрязненную область и оставьте на пару часов. Затем одежду тщательно промойте. Вероятно, процедура должна быть повторена.

Чтобы справиться с такого рода пятнами на одежде, вы можете использовать и спирт. Для этого надо вылить небольшое количество спирта на повреждённую область, оставить его на 15 минут, а затем промыть одежду.

Бензин тоже подойдёт для этих целей. Этот метод не самый безопасный, и рекомендуется использовать очищенный бензин только для серьезного загрязнения. Например, когда игрушка долгое время была на одежде и вы её не замечали.

В этом случае от пятна лизуна можно следующим образом: возьмите немного ткани и погрузите его в бензин, а затем обработайте ею загрязнённый участок одежды. Необходимо очень осторожно удалить пятнышко, так как существует вероятность повреждения ткани, при использовании слишком большого количества вещества. Чрезвычайно важно провести тест на незаметном участке одежды, прежде чем приступать к такой процедуре.

Перекись водорода - это универсальное средство для устранения пятен. Кроме того, этот метод также довольно дешёвый. Чтобы устранить пятно от лизуна, вы можете использовать ватку. Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Обычно продолжительность манипуляции составляет около 20 минут.

Если же ничего не помогло - то можете обращаться к профессионалам за услугами химчистки.

23 ноябрь 2018 /
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