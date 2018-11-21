Скупка брендовых украшений

Каждый день огромное количество граждан нашей страны ищут, где можно быстро и выгодно продать драгоценности. Случаи очень разные: кто-то устал от старых драгоценностей и хочет обновить шкатулку, а кто-то вынужден продать их, из-за потребностей в деньгах (увольняют с работы, денег недостаточно для нового автомобиля или нужны на лечение).

Различные специализированные организации в нашей стране ориентируются на покупке ювелирных изделий: скупка, ломбард и прочее.

Но лучше не обращаться к скупщикам, поскольку они не предложат вам желаемую сумму за ваши брендовые украшения. Поэтому, вы будете долго искать выгодных продавцов, а посетив сайт www.zoloto-pokupka.ru вы сможете ознакомится с прайсом брендов которые принимает салон.

При покупке лома золота цена украшения будет минимальной. Они формируют конечную стоимость только на основе веса драгоценного металла, даже если изделие будет эксклюзивным или исторически ценным.

Если вам срочно требуются деньги, то целесообразно связаться с ломбардом. Там эксперт по достоинству оценит ваши ювелирные изделия, точно определит ценность ювелирки на основе его характерных особенностей (вес, образец, бренд, дизайн, доступность и качество камней, историческая ценность). Возможно, изделие, которое находится в шкатулочке бабушки, стоит целое состояние.

Если вы не сомневаетесь в ценности имеющегося у вас украшения, выполните независимую экспертизу и оценку. Это позволит вам убедиться в честности работников ломбарда. Если они озвучат цену значительно ниже той, которую назвал оценщик - то лучше отказаться от сотрудничества с ними.

В интернете вы можете ознакомиться с различными веб-сайтами, предлагающих скупку ювелирных брендов. Выберите среди них те организации, которые предлагают наиболее выгодные для вас условия.

Окончательную стоимость ювелирных украшений формируют следующие критерии: