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Пленочный теплый пол

Популярность подпольного отопления возрастает с каждым годом, а производители выпускают новые типы отопительных систем этого типа. Например, неплохой новинкой являются плёночные тёплые полы. При надлежащей установке и эксплуатации, вы сделаете своё жилище комфортным с минимальным временем и усилиями для обустройства. В Украине их можно заказать на сайте vsesezon.com.ua.

Среди основных преимуществ пленочного пола можно отметить следующие:

  • Чрезвычайно простая установка, с которой не требуется бетонная стяжка.
  • Короткое время, требуемое для установки - несколько часов.
  • Возможность комбинировать систему с различными другими покрытиями: плиткой, ламинатом, ковровым покрытием, паркетом и прочими.
  • Малая толщина плёнки (менее полумиллиметра), что не изменяет высоту пола.
  • Может выдерживать большие нагрузки на поверхность отделки (подходит для обустройства в общественных местах).
  • Равномерный нагрев помещения, без снижения температуры воздуха, по всей высоте отапливаемого объекта.
  • Сравнительно малые затраты на установку.
  • Возможность снижения потребления электроэнергии для отопления комнат, на 25-30%.
  • Возможность обустройства плёночного пола в системе «умный дом».
  • Малая интенсивность электромагнитного поля, создаваемого функционированием инфракрасных систем отопления.
  • Не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека.
  • Возможность устранения резких запахов из помещения.
  • Воздух не сушит, поддерживая нормальный уровень влажности, в то время как имеет место и его ионизация.
  • По словам производителей, плёночные полы могут иметь противоаллергенные эффекты.

И это далеко не весь перечень. Плёночное покрытие может быть легко установлено и разобрано. В случае надобности, владельцы могут снять пол, удалить плёнку и переустановить её в новом месте.

Такие обогреватели можно использовать в качестве основного источника тепла. Однако в этом случае необходимо, чтобы по крайней мере 70% пола было покрыто им. Но, при суровых морозах, свойственных нашей стране, такое невозможно. Поэтому необходимо будет установить ещё один источник обогрева.

21 ноябрь 2018 /
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