Пленочный теплый пол

Популярность подпольного отопления возрастает с каждым годом, а производители выпускают новые типы отопительных систем этого типа. Например, неплохой новинкой являются плёночные тёплые полы. При надлежащей установке и эксплуатации, вы сделаете своё жилище комфортным с минимальным временем и усилиями для обустройства. В Украине их можно заказать на сайте vsesezon.com.ua

Среди основных преимуществ пленочного пола можно отметить следующие:

Чрезвычайно простая установка, с которой не требуется бетонная стяжка.

Короткое время, требуемое для установки - несколько часов.

Возможность комбинировать систему с различными другими покрытиями: плиткой, ламинатом, ковровым покрытием, паркетом и прочими.

Малая толщина плёнки (менее полумиллиметра), что не изменяет высоту пола.

Может выдерживать большие нагрузки на поверхность отделки (подходит для обустройства в общественных местах).

Равномерный нагрев помещения, без снижения температуры воздуха, по всей высоте отапливаемого объекта.

Сравнительно малые затраты на установку.

Возможность снижения потребления электроэнергии для отопления комнат, на 25-30%.

Возможность обустройства плёночного пола в системе «умный дом».

Малая интенсивность электромагнитного поля, создаваемого функционированием инфракрасных систем отопления.

Не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека.

Возможность устранения резких запахов из помещения.

Воздух не сушит, поддерживая нормальный уровень влажности, в то время как имеет место и его ионизация.

По словам производителей, плёночные полы могут иметь противоаллергенные эффекты.

И это далеко не весь перечень. Плёночное покрытие может быть легко установлено и разобрано. В случае надобности, владельцы могут снять пол, удалить плёнку и переустановить её в новом месте.

Такие обогреватели можно использовать в качестве основного источника тепла. Однако в этом случае необходимо, чтобы по крайней мере 70% пола было покрыто им. Но, при суровых морозах, свойственных нашей стране, такое невозможно. Поэтому необходимо будет установить ещё один источник обогрева.