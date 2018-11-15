Плюсы ноутбука трансформера

Ноутбуки-трансформеры на современном рынке электроники были внедрены сравнительно недавно, в связи с чем, не всем активным пользователям устройств удалось понять их характерные особенности. Необходимо выяснить, каковы их плюсы и минусы, по сравнению с обычными лаптопами, для каких работ они более уместны.

Основной характеристикой ноутбука трансформера является его способность «перевоплощаться». Это гаджеты можно использовать и, как ноутбук, и обычный планшет.

При первом варианте - устройство управления будет аналогичен работе на классическом портативном компьютере: с клавиатурой. Если вы хотите, то можете подключить к нему и мыши, превратив ноутбук в легкую версию настольного компьютера. И, используя механизм преобразования, ПК можно использовать в качестве компактного планшета, который управляется использованием специальных элементов сенсорного экрана.

По механизму трансформации, такие ноутбуки подразделяются на три основных типа, к которым относятся следующее:

Классический: экран вращается вертикально вокруг оси, а клавиатура совместима;

Слайдер для ноутбука: он имеет вращающийся экран и складную клавиатуру, которая легко превращается в планшет;

Съемный ноутбук: экран легко может быть отделен от клавиатуры.

Компетентные специалисты могут помочь вам с выбором.

В основном, ноутбуки-трансформеры имеют легкий корпус, что является - неоспоримым достоинством. Однако, поскольку такие гаджеты оборудованы механизмом преобразования, который имеет определенное количество крепежных элементов, мы можем отметить, что они не равносильны обычным ноутбукам, с точки зрения долговечности. Крепеж механизма трансформации, при неосторожности, может ослабляться и ломаться.

Трансформер будет прекрасным выбором для тех, кому требуется компактное портативное устройство. И, если это необходимо - то его можно использовать, как обычный ПК.

Не рекомендуется покупать такой гаджет, если планируется использовать его только дома. Дело в том, что их функциональность и эффективность работы ниже, чем у обычных ноутбуков и тем более - ПК.