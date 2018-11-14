морщины и болезненный цвет кожи;

образование лишнего подкожного жира;

алопеция и гирсутизм;

шрамы, рубцы, растяжки;

угри и постакне;

варикозные звездочки;

восстановление кожи после операций, химического пилинга и лазерной шлифовки.

Откуда взялся этот метод?

Мезотерапия – процедура, суть которой состоит в введении под кожу набора из нескольких медикаментов с помощью иголочек. Иглы используются очень маленькие и тонкие. На глубину 0,5мм – 6мм вводят препарат микроскопическими дозами. Благодаря этому, под кожей накапливаются витамины, аминокислоты, минералы и нуклеиновые кислоты.

Мезотерапия впервые появилась во Франции. В Европе применяется уже пол столетия. Еще в 1987 году мезотерапия была официально признана во Франции как метод традиционно медицины. Известный на то время доктор Мишель Пистор занимался лечением бронхиальной астмы, во время очередного приступа у пациента он ввел подкожно анестезию. Пациент, который, плюс ко всему, страдал еще и тугоухостью, стал лучше слышать и избавился от болей. После этого случая Мишель Пистор стал более детально изучать воздействие подкожных инъекций. Так и появилась мезотерапия. Во Франции аппараты мезотерапии выступает как отдельный предмет для изучения, а студенты пишут на эту тему дипломные работы.

Состав лечебного коктейля

Коктейли для инъекций делятся на 2 группы: аллопатические и гомеопатические. В аллопатический коктейль входят витаминные комплексы, препараты которые разрушают жировые соединения (липолитики), медикаменты для улучшения микруциркуляции (сосудорасширяющие препараты). За столько лет существования мезотерапии уже вывели отдельные комплексы для лечения конкретной проблемы. В основном, используют растительные препараты, но бывают и животного происхождения. Реже используют препараты, которые произвели в лабораториях. Какой состав будет у коктейля, определяет врач, при этом обращает внимание не только ан саму проблему, но и на индивидуальные особенности организма. К примеру, для борьбы с целлюлитом выбирают препараты, которые стимулируют выведение из организма лимфы и лишней воды, благодаря этому пропадает отечность и улучшается циркуляция крови. Для борьбы с сосудистыми звездочками используют компоненты, которые укрепляют капилляры и, снова таки, улучшают кровообращение.

Вред или польза?

За всю жизнь, у человека в организме, накапливается очень много вредных веществ. Мезотерапия стимулирует выведение из организма шлаков и пр. Поэтому эта процедура, несомненно, приносит пользу.

В каких медицинских отраслях используется эта процедура

С каждым годом спрос на процедуру мезотерапии растет и расширяется ее круг применения. Мезотерапия используется для профилактики вирусных инфекций и респираторных заболеваний, то есть положительное влияние идет на организм в целом, укрепляется иммунитет. При заболеваниях бронхо – легочной системы мезотерапия так же дает положительный эффект. Заболевания опорно-двигательной системы поддаются лечению с помощью нашей процедуры, более того помогает при реабилитации после травм. Конечно же, нельзя не отметить, косметологический эффект. Улучшается состояние кожи и ее внешний вид.

Эффективность мезотерапии

Доктор Жак Ле Коз (потомок Мишеля Пистора) выделяет 15 000 специалистов по мезотерапии и 60 000 пациентов в день, которые прибегают к их помощи. И это только во Франции!

Мезотерапия влияет непосредственно на причину, по которой возникло заболевание. Во время процедуры медикаментозный коктейль вводиться именно в проблемный участок. В этом и есть разница в сравнении с обычными уколами. При обычном уколе, медикаменты действуют на весь организм, а при мезотерапии вся борьба идет с центром заболевания. Именно поэтому эффект от процедуры колосальный.

Противопоказания

Каких-то строгих противопоказаний к применению данной процедуры нет. Даже диабетики прибегают к ее помощи. Но иногда имеет место несовместимости некоторых препаратов с давним заболеванием пациента.

Например, желчегонные препараты, которые используются в коктейле для борьбы с целлюлитом, противопоказаны людям с камнями в желчном.

Обязательно расскажите мезотерапевту о состоянии своего организма, особенно если у вас подозрения на наличие таких сбоев:

гемофилия (плохая свертываемость крови);

лечение антикоагулянтами;

хроническая гипертония;

печеночная недостаточность;

беременность;

камни в желчном;

паталогическая боязнь иглы.

Так же нужно быть готовым к тому, что прежде чем проводить терапию, Вам нужно будет сдать аллергопробы на препараты, которые будут использоваться в процедуре.

Как быстро будет виден результат?

Количество и частота процедур врач подбирает индивидуально для каждого пациента. В среднем это 7-10 процедур для лица, и 10-15 сеансов – для тела. В основном, процедуру проводят 1 раз в неделю, в некоторых случаях – 2.

Рекомендуют проводить поддерживающие сеансы 1-2 раза в месяц.

Как долго длится эффект?

Мезотерапия направлена на поддержку и восстановление физиологических процессов, результат всегда виден и на общем состоянии организма. А это не проходит так быстро. Повторный курс проводят через 6-12 месяцев.

Побочные эффекты от процедуры

Каждый организм индивидуален, именно поэтому мы не можем обобщить все случаи. Бывают случаи, когда зона, выбранная для процедуры, отличается своей чувствительностью, в таком случае процедура может проходить с болевыми ощущениями. Может появиться небольшое покраснение, особенно на шее и лице, но оно проходит спустя 20-30 минут. Бывают заметны следы уколов. Это маленькие, почти незаметные точечки.

В большинстве случаев, они не наблюдаются и вовсе. При борьбе с целлюлитом на животе, бедрах и ягодицах, после 2-3 процедур, могут визуализироваться синяки. В редких случаях появляется головокружение и озноб.

Рекомендации

рекомендуется не проводить других косметологических процедур параллельно с мезотерапией;

в течении первых 24-х часов не пользоваться косметикой;

первые 2 дня после процедуры не посещать сауну, массаж и не утомлять себя физическими тренировками.

С чем можно сочетать мезотерапию?

Любые инвазивные косметические процедуры можно сочетать с мезотерапией, удерживая интервал в 2 недели. Можно пользоваться ботоксом и контурной пластикой. Мезотерапия сочетается с химическим пиллингом, и даже дополняют друг друга, так как происходит воздействие на поверхностном и среднем уровне. А вот сочетать мезотерапию с массажем и аппаратными методиками не стоит. Так как они будут перебивать результат другу друга и в таком случае, его вообще может и не быть.

