Мезотерапия
Мезотерапия – процедура, суть которой состоит в введении под кожу набора из нескольких медикаментов с помощью иголочек. Иглы используются очень маленькие и тонкие. На глубину 0,5мм – 6мм вводят препарат микроскопическими дозами. Благодаря этому, под кожей накапливаются витамины, аминокислоты, минералы и нуклеиновые кислоты.
Показания к процедуре:
- морщины и болезненный цвет кожи;
- образование лишнего подкожного жира;
- алопеция и гирсутизм;
- шрамы, рубцы, растяжки;
- угри и постакне;
- варикозные звездочки;
- восстановление кожи после операций, химического пилинга и лазерной шлифовки.
Откуда взялся этот метод?
Мезотерапия впервые появилась во Франции. В Европе применяется уже пол столетия. Еще в 1987 году мезотерапия была официально признана во Франции как метод традиционно медицины. Известный на то время доктор Мишель Пистор занимался лечением бронхиальной астмы, во время очередного приступа у пациента он ввел подкожно анестезию. Пациент, который, плюс ко всему, страдал еще и тугоухостью, стал лучше слышать и избавился от болей. После этого случая Мишель Пистор стал более детально изучать воздействие подкожных инъекций. Так и появилась мезотерапия. Во Франции
Состав лечебного коктейля
Коктейли для инъекций делятся на 2 группы: аллопатические и гомеопатические. В аллопатический коктейль входят витаминные комплексы, препараты которые разрушают жировые соединения (липолитики), медикаменты для улучшения микруциркуляции (сосудорасширяющие препараты). За столько лет существования мезотерапии уже вывели отдельные комплексы для лечения конкретной проблемы. В основном, используют растительные препараты, но бывают и животного происхождения. Реже используют препараты, которые произвели в лабораториях. Какой состав будет у коктейля, определяет врач, при этом обращает внимание не только ан саму проблему, но и на индивидуальные особенности организма. К примеру, для борьбы с целлюлитом выбирают препараты, которые стимулируют выведение из организма лимфы и лишней воды, благодаря этому пропадает отечность и улучшается циркуляция крови. Для борьбы с сосудистыми звездочками используют компоненты, которые укрепляют капилляры и, снова таки, улучшают кровообращение.
Вред или польза?
За всю жизнь, у человека в организме, накапливается очень много вредных веществ. Мезотерапия стимулирует выведение из организма шлаков и пр. Поэтому эта процедура, несомненно, приносит пользу.
В каких медицинских отраслях используется эта процедура
С каждым годом спрос на процедуру мезотерапии растет и расширяется ее круг применения. Мезотерапия используется для профилактики вирусных инфекций и респираторных заболеваний, то есть положительное влияние идет на организм в целом, укрепляется иммунитет. При заболеваниях бронхо – легочной системы мезотерапия так же дает положительный эффект. Заболевания опорно-двигательной системы поддаются лечению с помощью нашей процедуры, более того помогает при реабилитации после травм. Конечно же, нельзя не отметить, косметологический эффект. Улучшается состояние кожи и ее внешний вид.
Эффективность мезотерапии
Доктор Жак Ле Коз (потомок Мишеля Пистора) выделяет 15 000 специалистов по мезотерапии и 60 000 пациентов в день, которые прибегают к их помощи. И это только во Франции!
Мезотерапия влияет непосредственно на причину, по которой возникло заболевание. Во время процедуры медикаментозный коктейль вводиться именно в проблемный участок. В этом и есть разница в сравнении с обычными уколами. При обычном уколе, медикаменты действуют на весь организм, а при мезотерапии вся борьба идет с центром заболевания. Именно поэтому эффект от процедуры колосальный.
Противопоказания
Каких-то строгих противопоказаний к применению данной процедуры нет. Даже диабетики прибегают к ее помощи. Но иногда имеет место несовместимости некоторых препаратов с давним заболеванием пациента.
Например, желчегонные препараты, которые используются в коктейле для борьбы с целлюлитом, противопоказаны людям с камнями в желчном.
Обязательно расскажите мезотерапевту о состоянии своего организма, особенно если у вас подозрения на наличие таких сбоев:
- гемофилия (плохая свертываемость крови);
- лечение антикоагулянтами;
- хроническая гипертония;
- печеночная недостаточность;
- беременность;
- камни в желчном;
- паталогическая боязнь иглы.
Так же нужно быть готовым к тому, что прежде чем проводить терапию, Вам нужно будет сдать аллергопробы на препараты, которые будут использоваться в процедуре.
Как быстро будет виден результат?
Количество и частота процедур врач подбирает индивидуально для каждого пациента. В среднем это 7-10 процедур для лица, и 10-15 сеансов – для тела. В основном, процедуру проводят 1 раз в неделю, в некоторых случаях – 2.
Рекомендуют проводить поддерживающие сеансы 1-2 раза в месяц.
Как долго длится эффект?
Мезотерапия направлена на поддержку и восстановление физиологических процессов, результат всегда виден и на общем состоянии организма. А это не проходит так быстро. Повторный курс проводят через 6-12 месяцев.
Побочные эффекты от процедуры
Каждый организм индивидуален, именно поэтому мы не можем обобщить все случаи. Бывают случаи, когда зона, выбранная для процедуры, отличается своей чувствительностью, в таком случае процедура может проходить с болевыми ощущениями. Может появиться небольшое покраснение, особенно на шее и лице, но оно проходит спустя 20-30 минут. Бывают заметны следы уколов. Это маленькие, почти незаметные точечки.
В большинстве случаев, они не наблюдаются и вовсе. При борьбе с целлюлитом на животе, бедрах и ягодицах, после 2-3 процедур, могут визуализироваться синяки. В редких случаях появляется головокружение и озноб.
Рекомендации
- рекомендуется не проводить других косметологических процедур параллельно с мезотерапией;
- в течении первых 24-х часов не пользоваться косметикой;
- первые 2 дня после процедуры не посещать сауну, массаж и не утомлять себя физическими тренировками.
С чем можно сочетать мезотерапию?
Любые инвазивные косметические процедуры можно сочетать с мезотерапией, удерживая интервал в 2 недели. Можно пользоваться ботоксом и контурной пластикой. Мезотерапия сочетается с химическим пиллингом, и даже дополняют друг друга, так как происходит воздействие на поверхностном и среднем уровне. А вот сочетать мезотерапию с массажем и аппаратными методиками не стоит. Так как они будут перебивать результат другу друга и в таком случае, его вообще может и не быть.
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