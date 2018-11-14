Как сделать прибыльным парикмахерский кабинет: 10 советов
Каждый день в бизнесе тяжелый по - своему. Открыв однажды парикмахерский кабинет, забудьте мечтать о беззаботной жизни: это полная зависимость от рабочего коллектива и недремлющие конкуренты, в любую минуту готовы переманить к себе ваших мастеров вместе с наработанными клиентами.
Маркетинговое исследование
Прежде чем открыть свой бизнес, изучите в «своём» районе спрос на услуги, о наличии специалистов в окружности, где находится самый близкий конкурент. После знакомства со всей информацией и оценки риска, вы сможете уяснить себе, стоит ли начинать борьбу за клиентов.
Составление бизнес-плана
Бизнес-план необходим для начала любого вида деятельности.
Для открытия парикмахерского кабинета у вас будут такие траты:
- аренда или покупка помещения;
- расходы на рекламную кампанию;
- плата при регистрации формы собственности;
- покупка мебели для клиентов, профессионального оборудования, аппаратов, инструментов и расходных косметических средств.
Одно рабочее место должно занимать не менее 7 кв. м. На территории должны находиться кабинет для управляющего, комнаты для стерилизации и хранения инструментария, чистого и грязного белья, подсобка, раздевалка, комната для обедов и отдыха персонала, санузел.
Первый месяц работы вам обойдётся примерно так: (все цифры приблизительны) аренда – 30 000 рублей, оборудование и расходные материалы – 250 000 рублей, косметический ремонт – 40 000 рублей. По теме читайте материал «Аренда рабочего места в салоне красоты».
Оформление документации
Для открытия парикмахерского кабинета или ногтевого сервиса лицензия вам не потребуется. Но без разрешения пожарной службы и Роспотребнадзора вам не обойтись.
В зависимости от выбранной формы собственности и системы налогообложения будет разным количество оформления документов.
Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) – наиболее удобная форма для регистрации на одно лицо с осуществлением разрешенных видов услуг. При этом вам предоставят быструю регистрацию по прописке, минимальную госпошлину, невысокий налог.
Ответ на вопрос о необходимых документах для мастера ИП вы найдёте на нашем сайте: читайте инструкции по открытию в системе ИП собственного дела.
Интерьер помещения
Большую роль в создание уютной атмосферы помещению играет удачный интерьер. Гармония во всём будет положительно отражаться в клиентах и сотрудниках. Сделайте в салоне не скопированную, а чисто свою жизнь. Это будет красиво и необыкновенно, а клиенты будут спокойно дожидаться своей очереди.
Начинаем работать
Если зародившиеся мысли о кабинете вас не отпускают, а на его запуск имеется стартовый капитал, определитесь с форматом будущего кабинета и начинайте подбирать место для будущего промысла.
Если вы чувствуете что справитесь с задачей и посложнее, чем кабинет эконом – класса, то ваш путь лежит в центральную часть населённого пункта, в которой обитает основная масса обеспеченных клиентов и приезжего населения. Но для этого вы должны быть уверенными, что стоимость аренды или покупка помещения для вас будет подъёмной с первого раза. Подбор персонала требует тщательной проработки.
Вам необходимо подыскать высокопрофессиональных мастеров, способных кроме простых услуг эконом – класса уметь выполнять сложные дорогостоящие услуги.
Эконом – класс больше подходит для не шумных спальных районов, где проживает много населения, с большим процентом уже нетрудоспособного возраста. Хорошим вариантом будет расположение кабинета в районе, откуда будут сами мастера. С ними придут и знакомые клиенты.
Хорошим вариантом будет место в районе высоток: быстрее наработаете клиентов, вернёте затраты на открытие и начнёте получать прибыль.
В многоэтажном доме разрешается размещать парикмахерские на первых этажах с отдельным от подъезда входом. Территорию в подвале разрешают использовать только в качестве подсобного помещения.
Парикмахерская эконом – класса может оказывать следующие услуги:
- причёски, укладки волос;
- женские и мужские стрижки;
- окрашивание;
- окрашивание и корректирование бровей;
- окрашивание или бритьё бороды.
Хорошим вариантом приработки будет услуга парикмахера с выездом на дом. Если будет интерес у клиентов к другим услугам, всегда сможете поменять класс своего заведения.
Покупка оборудования
Молодому предприятию дозволительно покупать оборудование на вторичном рынке, но на нём, как и везде, ценовой сегмент очень разный. Точной суммы на оборудование назвать невозможно, на неё может сориентировать только специалист в этой сфере. Новое
Реклама – путь к успеху
Чтобы о кабинете узнали как можно больше людей, необходимо использовать все доступные методы: буклеты, расклеенные объявления, маленькие рекламки в почтовые ящики близлежащих домов, посты в соцсетях, раздача листовок на ходу. Везде указывайте адрес, рабочее время, услуги, цены, акции.
Профессионализм команды
Свой бизнес в сфере услуг часто открывают бывшие специалисты, работающие на хозяина. Чтобы окупить расходы и начать работать на прибыль, необходима высокопрофессиональная трудолюбивая команда.
Что для этого нужно сделать:
- переманить (часто применяющийся приём в этой сфере) к себе опытных специалистов;
- обратиться за подбором кадров в агентство;
- использовать разные массовые средства для размещения объявлений.
Качество, и ничего кроме
Ушло в прошлое время сонных и недовольных парикмахеров, время перепаленных волос, или не той стрижки. Конкуренция между индивидуальными предпринимателями стала настолько жесткой, а нынешние клиенты стали справедливо требовательными к качеству, что эконом-класс старается набрать себе специалистов с хорошим опытом, чтобы угодить и удержать себе больше клиентов, и отличается от салонов не по качеству, а только по количеству предоставляемых базовых услуг.
Сейчас учатся все: от специалистов до администратора. Ежедневное общение в сфере деятельности с поставщиками, специалистами, государственными конторами требует рамок правового поля, а значит и ответственности.
Стоя во главе компании, всегда помните, взявши на себя такую ответственность, несите груз не ропща, решайте проблемы, находите выход. Только никчемный руководитель станет срывать свою слабость на подчинённых.
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