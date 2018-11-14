Профессиональное косметологическое кресло

Индустрия красоты с её развивающимися технологиями в наше время стала популярной и востребованной.

Красивый период молодости быстротечный, от этого всё больше клиентов обращается к услугам профессиональной косметологии, чтобы замедлить естественное старение и отвоевать у старости несколько лет прекрасного времени.

Качество услуг у салонов красоты стоит на первом месте, от того косметологическое кресло является первым помощником специалиста, предоставляя максимально удобное положение для клиента и полноценной работы косметолога. Но не всегда его стоимость соответствует универсальности.

Компания Gemi-22 – это не просто одна из многих предприятий, занимающаяся выпуском профессионального оборудования, это вся необходимая качественная и комфортная мебель и оборудование для парикмахерских и салонов красоты, чей ассортимент охватывает сферу услуг от заведений эконом – класса до элитных VIP - салонов.

Специализированное кресло нужно выбирать, учитывая профессионализм косметолога, его готовность за ним работать. Выбирая косметологическое кресло из этой группы, учитывайте все требования и соответствие классу предприятия. Современные модели снабжаются самыми разными функциональными возможностями, от которых напрямую зависит стоимость.

Мебель и оборудование для парикмахерских и салонов красоты предлагает клиентам по хорошим ценам подобрать нужное для работы самое современное оборудование, которое сможет угодить и самим взыскательным покупателям. Кресло трансформируется со стационарного в педикюрное или складное. Одно кресло в нескольких вариантах – это удобно и выгодно. Оно не будет занимать много места, а функциональность позволит предоставлять больше услуг. Стоимость такого кресла зависит от наличия опций, электрического или гидравлического подъёмного механизма, стационарная это модель или превращается в другую форму. Обивочный материал применяется отличного качества, он должен соответствовать высоким прочностным характеристикам, быть водостойким и без повреждений выдерживать санитарную обработку. Выбирая косметологическое кресло , необходимо учитывать класс и будущую эксплуатацию оборудования, ведь чем больше оно модернизированное, тем выше его стоимость.

Покупать оборудование только для престижа салона или имения необходимых средств не стоит. В первую очередь кресло косметологическое должно выполнять своё прямое назначение, предоставляя максимум удобства и комфорта. Поэтому, чтобы правильно купить косметологическое кресло, всегда берите во внимание проводимые на нём процедуры. Конечно, если вы планируете в будущем развитие салона с расширением деятельности, такой вариант имеет право на существование.

Чтобы можно было сравнивать салон красоты с магией перевоплощения, кресло должно иметь много опций, позволяющих плавными волшебными действиями менять положение клиента от сидячего положения до горизонтально лежачего, а также по высоте, углу наклона. Оно должно предоставлять максимум комфорта для клиента и удобства мастеру для работы с комплексом процедур на лице и всём теле.

Какими способностями должно обладать кресло, и какие требования предъявлять?

В косметологическом кабинете кресло является основной составляющей при обслуживании, в котором все узлы должны иметь свою регулировку. К основным показателям относится прочность и надёжность его конструкции, механизм регулировки высоты, поворот вокруг оси, легкое видоизменение в разложенное и сложенное положение. Подголовник должен легко сниматься или регулироваться по высоте, при этом имея жесткое крепление. Подлокотники иметь лёгкую настройку нескольких вариантов положений, начиная от положения сидя под углом 90 градусов, до лежачего под углом 180 град. Особенно это важно, когда клиент лежит на животе. Немаловажная функция качественного кресла – автосинхронное движение подлокотников со спинкой. С учётом требований СанПиН кресло выдерживает все стандарты обивочного материала.

Современное косметологическое кресло – очень сложное, с применением новейших технологий, оборудование, призванное дарить комфорт и желанную красоту.

