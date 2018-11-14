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Forex Optimum: особенности площадки

В настоящее время часто возникает вопрос о начинающих трейдерах: Forex Optimum, что это? Он представляет собой международный финансовый посредник, который позволяет своим потенциальным клиентам зарабатывать деньги в сети, посредством торговли на Форекс. Большой интерес новичков на внебиржевом рынке Forex Optimum непосредственно связан с тем, что, в отличие от остальных брокеров, рынок имеет много преимуществ - что подчёркивают многие опытные трейдеры на FOREX PRAVDA.

Данный финансовый посредник начал своё функционирование с 2009 года. Его услуги используются более чем тремя миллионами участников биржи в мире, а офисы компании расположены в 26 странах - без сомнения, это указывает на надёжность его.

Основным плюсом Форекса Оптимум является профессиональная поддержка 24 часа в сутки. Рабочие места здесь всегда предоставлялись лишь профессионалам в области экономики, с учётом их опыта работы на Forex. И лишь после того, как они получили специальную подготовку. Руководители данного финансового брокера считают, что именно так можно создать компетентных специалистов, которые через личный кабинет смогут предоставить остальным участникам качественную поддержку в любое время суток.

Основные преимущества работы с этим брокером включают следующее:

  • использование самого современного коммерческого терминала;
  • профессиональные грамотные консультации и техническая помощь 24 часа в сутки;
  • эффективный механизм разрешения споров о выполнении или неисполнении заказов.

Чтобы начать получать здесь прибыль, а также бонусы forex optimum, вы должны зарегистрироваться на официальном веб-сайте, создать здесь личный кабинет.

Если вы являетесь опытным трейдером на внебиржевом рынке, вы можете просто загрузить коммерческий терминал, пополнить свою учетную запись и приступить к торговле, после тщательного ознакомления с условиями для выполнения транзакций, указанных на веб-сайте.

С этой торговой платформой Форекс Оптимум трейдеру предоставляются следующие возможности:

  • построение графиков и диаграмм высокой точности;
  • способность автоматически торговать;
  • устанавливать стоп-ордера и прочее.
14 ноябрь 2018 /
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