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Особенности и преимущества кабеля ВВГ НГ

Может быть, в настоящее время никто не может жить без электричества. Это неудивительно, потому что многие современные устройства домашнего пользования работают с электричеством. А для проведения электросети - используют специальные кабели. Лучшим вариантом в таком случае является кабель ВВГ НГ.

Что собой представляет и какие преимущества имеет кабель?

Купить кабель ВВГ НГ, а также всё, что вам нужно для проводки, вы можете в онлайн-магазине https://elektrovoz.com.ua/vvg-ng-vvg-ng-p-kabel-silovoj-ne-rasprostranyaet-gorenie. Данный веб-ресурс в Украине удивляет потенциальных покупателей доступными ценами на предлагаемую продукцию и, в то же время, высоким качеством.

Кабель ВВГ состоит из нескольких изолированных медных проводов, которые объединены изоляционным материалом. В общем, существует несколько вариантов этого кабеля. ВВГ НГ является невоспламеняющейся версией этой проводниковой продукции. Он имеет много преимуществ.

Прежде всего - безопасность. Данный тип кабеля можно использовать даже в строениях из древесины - а как известно, здесь велик риск возгорания. Даже если произошло короткое замыкание, то можно будет избежать пожара, из-за не горючести плетеного кабеля.

Другим достоинством таких проводов является универсальность. Кабель ВВГ НГ можно устанавливать, как внутри, так и снаружи. Этот провод практически не подвергается негативному влиянию внешних факторов. Даже сравнительно большие падения температуры не повредят его.

Вы должны иметь в виду, что, когда вы используете этот кабель на открытом воздухе, по-прежнему будет нужна дополнительная защита. Она необходима для увеличения срока службы кабеля и для обеспечения максимальной безопасности, при его эксплуатации. Это не подразумевает серьёзных расходов.

Следует также сказать, что кабель ВВГ НГ предлагается по доступным ценам. Это означает, что вы можете заменить проводку в своём жилом или рабочем объекте, без существенных затрат. То есть, если у вас есть двухэтажный загородный дом - разумеется, вам понадобится как можно больше кабеля - но всё это вам обойдётся недорого.

14 ноябрь 2018 /
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