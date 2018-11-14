Преимущества грузоперевозок на Газели

Одним из самых популярных средств, используемых, при квартирных переездах, является «Газель». Многие потенциальные клиенты транспортных компаний выбирают его для доставки грузов на другие объекты - жилые, офисные, коммерческие и прочие. Почему Газель настолько популярна и в чем преимущества перевозки грузов с её помощью?

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Говоря о преимуществах Газели, стоит отметить её оптимальную грузоподъёмность. В некоторых случаях грузовики не могут въезжать в город, но Газель способна перевозить грузы до 1,7 тонны. Без такого транспортного средства вы не можете переезжать в новую квартиру или офис, транспортировать крупные предметы или бытовую технику.

Рентабельность - одно из очевидных преимуществ перевозок на Газели. Цены на топливо сильно влияет на конечную стоимость этих услуг. Как правило, эта машина потребляет 17 литров на 100 км. Этого вполне достаточно, чтобы транспортировать груз в полтонны - что действительно очень выгодно.

Газель - довольно надёжное транспортное средство. Привод на четыре колеса существенно упрощает движение по дорогам низкого качества, и таким образом, груз будет доставлен своевременно. Прочная конструкция - ещё одна причина выбора этого транспорта.

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Маневренность тоже является отличительной чертой данной машины. Она относится к легковому транспорту. Миниатюрные автомобили легко перемещаются по узким улочкам, проникая на территории, которые физически не осилят длинномеры.

Перевозки грузов на универсальной газели - прекрасный способ перевозить предметы в различных ситуациях. Компетентный производитель выпускает несколько моделей с различными насадками - не только бортовые, но и с тентами, например. Это облегчает транспортировку мебели, бытовой техники и прочих видов грузов.

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